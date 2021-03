Israel Kamakawiwoʻole døde i 1997, men den hawaiianske sangers musik lever i bedste velgående.

Det kan ses på YouTube, hvor sangerens musikvideo til sangen 'Somewhere over the rainbow/what a wonderful world' har nået en vild milepæl.

1.041.200.142 afspilninger i skrevne stund fortæller historien om en sanger, der har været død i mere end 20 år, men som langt fra er glemt.

Sangen, der første gang blev udgivet i 1990, blev delt på YouTube 12. april 2010 af pladeselskabet Mouintain Apple Company Inc., så det har taget godt 11 år at nå op på det imponerende tal.

Dermed indtræder sangen i et relativt eksklusivt selskab.

Især når man tænker på, at der uploades 720.000 timers video til YouTube … hver dag.

Barrien til den ene milliard visninger blev første gang brudt i 2015 af sangen 'Gangnam Style'.

Siden da er det gået stærkt, og i dag er det børnesangen 'Baby Shark', der har titlen som YouTubes mest sete video. Den har rundet otte milliarder visninger.

'Somewhere over the rainbow/what a wonderful world' har også været et enormt hit ude i den 'virkelige' verden, hvor den blandt andet har solgt platin i USA og dobbelt platin i Tyskland.

Israel Kaʻanoʻi Kamakawiwoʻole kæmpede hele livet med overvægt og var flere gange indlagt. Han døde som 38-årig.