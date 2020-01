Den er blevet vist over 600.000 gange fra Anders Hemmingsens Instagram-profil.

En stakkels dreng, der noget utilfreds er vidne til enhver flypassagers mareridt. Han er tilsyneladende og helt ufrivilligt blevet sidemand til en stor, bar fod på sit armlæn, som du selv kan se i toppen af artiklen.

Klippet er også blevet omtalt i store internationale medier som Daily Mail og Yahoo. Med rubrikker som 'Klip af passagers vanvittige opførsel på fly går viralt på Instagram'.

Men vil du kende sandheden om klippet? Så skal du bare læse videre.

For sagen er den, at foden ikke tilhører en fremmed. Foden tilhører derimod den danske drengs far, Troels.

»Jeg sad bag ham og tænkte, at jeg skulle lave lidt sjov med ham. Det fortalte jeg også journalisten fra Daily Mail, men de synes tilsyneladende, de havde den rigtige vinkel på det,« siger Troels Nedergaard, der er en smule overrasket over, at man ikke har taget den detalje med.

Han lægger desuden vægt på, at:

»Jeg havde aldrig drømt om at gøre det, hvis jeg ikke kendte personen, der sad foran mig.«

Andrea Gormsen fortæller, at hun sendte klippet af lillebroderen Hannibal til Anders Hemmingsen, fordi det helt sikkert var noget, som folk kunne relatere til - også selvom det heldigvis ikke var så slemt, som mange på de sociale medier tror.

»Det viser jo bare, at de fleste har et eller andet mod fødder. Hvis det nu ikke havde været min fars fod, havde det været meget krænkende, fordi den er langt inde på min brors sæde,« siger 17-årige Andrea Gormsen.

Klippet er som sagt blevet delt adskillige gange på de sociale medier, og det havde ingen i familien lige regnet med.

»Det er da lidt overvældende, må jeg sige. Jeg synes, det viser, hvor hurtigt sådan noget spreder sig. Det er vildt, at den har taget internettet med storm,« siger hun.

Videoklippet har også givet god anledning i familien til at snakke om netop brugen af sociale medier, fortæller far-Troels.

12 år gamle Hannibal er også blevet genkendt af flere på sin skole. Af samme årsag er hans far glad for, at det er en uskyldig video, som hans børn og hans fod medvirker i.

»Der er flere millioner mennesker, der har set Hannibal. Det havde vi ikke tænkt på,« siger han.

Han mener, at det er et godt eksempel på, hvordan noget spreder sig på internettet uden, at man rent faktisk kender den rigtige historie bag. Men det gør du nu.