Mens nogle rejsende ligefrem glæder sig til at sætte sig i flysædet, læne sig tilbage og nyde turen, kan andre have et mere problematisk forhold til flyrejser.

Ubehagelige tanker kan få frit løb, hvis man lider af flyskræk. Hvad sker der eksempelvis i kabinen og med flyet, hvis det helt utænkelige skulle indtræffe, og flydøren pludselig står åben, mens flyet er i luften?

Det har AsapScience set nærmere på.

Underholdningsmediet, der med en populærvidenskabelig tilgang forsøger at forklare komplicerede emner på en letforståelig måde, forklarer i en video, at kommercielle flyselskaber har indrettet kabinetrykket således, at det matcher atmosfæretrykket svarende til en flyvehøjde på mellem 8.000 til 10.000 fod (svarende til mellem godt 2.400 og 3.000 meter over havets overflade, red.).

Det er tilfældet, selv om flyvehøjden normalt vil være på op til 45.000 fod (svarende til over 13 kilometers højde over havets overflade, red.).

Hvis døren åbnes i luften, vil kabinetrykket falde på blot 0,5 sekunder. Alt, der ikke er fastgjort, vil straks blive suget ud af den åbne dør. Dertil kommer, at flyet i en sådan situation på et tidspunkt kan begynde at falde fra hinanden.



For en passager uden faldskærm vil det med al sandsynlighed betyde den visse død at blive suget ud af den åbne dør.

Sidder passagerne imidlertid fastgjort til f.eks. passagersædet, er det et spørgsmål om hurtigst muligt at få tilført ilt via den maske, der i tilfælde af en kritisk situation normalt vil falde ned fra loftet.

Får du som passager ikke iltmasken på, vil du på et tidspunkt få kvalmefornemmelser, blive svimmel og til sidst besvime på grund af mangel på ilt. Delvis eller total mangel på ilt kaldes hypoxi - der i værste fald kan medføre døden. I gennemsnit skulle man have 18 sekunder til at få iltmasken på, før hypoxi i en sådan situation vil indtræffe.

Ifølge AsapScience er det sandsynligt, at iltmasken kan levere ilt i op til 10 minutter. Samtidig vil flykaptajnen forsøge at bringe passagerflyet ned i en lav højde - ifølge AsapScience ned til mellem 8.000 og 10.000 fod (svarende til mellem godt 2.400 og 3.000 meter over havets overflade). Det vil ske i forsøget på at udligne trykket.

Det lyder jo alt sammen skræmmende.



Men den gode nyhed er, at det beskrevne hypotetiske scenarie er usandsynligt, ifølge AsapScience. Det skulle heldigvis også være helt umuligt at åbne døren, mens flyet er i luften. Det skriver det britiske medie The Telegraph, der i en tidligere artikel har talt med en erfaren flykaptajn.



Og risikoen for i øvrigt at være involveret i et flystyrt skulle svare til chancen for at vinde i Lotto.



Så du kan, efter alt at dømme, relativt ubekymret sætte dig i sædet, næste gang du skal flyve.



Se hele videoen fra AsapScience herunder: