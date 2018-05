I 10 måneder har den amerikanske teenager Morgan fra staten Utah siddet i kørestol efter en operation.

Ligesom sine venner skulle hun også til skolens store afslutningsfest (prom night, red.). En aften, som umiddelbart så ud til at skulle foregå i kørestol, fortæller NYPost

Men hun havde en lille overraskelse til sin date Tarik, da han kom for at tage hende med til fest. Han regnede med, at hun ville sidde i kørestol aftenen igennem, men det var et helt andet syn, der mødte ham.

Morgan tog nemlig imod ham stående i en smuk kjole. Det rørende øjeblik er blevet foreviget på Twitter, og her kan man se, hvordan Tarik iført jakkesæt står i døråbningen. Morgan kommer derimod gående mod ham - først efter et par øjeblikke går det op for Tarik, hvad der er sket. Han farer frem og omfavner hende med ordene 'Nej, hvordan i alverden har du båret dig ad med det?!'

Morgan har selv delt det søde øjeblik på Twitter med ordene 'Efter ikke at kunne gå i 10 måneder overraskede jeg min date med det her'.

Prom 2018 with one of my best supporters (:

After not being able to walk with my own two legs for 10 months... i surprised my prom date with this

Siden hun delte oplevelsen på twitter 29. marts er videoen i skrivende stund blevet delt 264.000 gange, mere end en million likes samt næsten syv tusind kommentarer.

'Du er virkelig smuk! Og din video gjorde verden fantastisk igen, i hvert fald bare for et øjeblik', lyder det fra twitter-brugeren EM Croce.

You look absolutely beautiful! And your video made the world seem wonderful again, even for just a few moments. @TheEllenShow — EM Croce (@LaCroceNYC) April 29, 2018

'Du er lækker, og han er så flot, og det her fik mig til at græde. Gud velsigne jer og fortsæt med at helbrede dig,' skriver Jill S.

You are gorgeous and he is so handsome and this made me cry. May God bless you and continue to heal you. — Jill S. (@JillBernadette3) April 29, 2018

'Hans reaktion er så ægte. Glæd jer på hinandens vegne,' skriver Sarah

HIS REACTION IS SO PURE! CHERISH EACH OTHER