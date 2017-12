Det kan være lidt af en omvæltning for mange mennesker, første gang de skal bo sammen med en person af det modsatte køn.

Men hvad sker der, når én mand skal bo under samme tag med tre jævnaldrende piger i en hel uge? Det fik en britisk mand at føle på egen krop, da han for nylig var på skiferie i Frankrig. Det skriver BuzzFeed.

Den 20-årige studerende Robbie Stowers fra England havde meldt sig til turen arrangeret af hans universitet i London i sidste øjeblik, og derfor blev han allokeret til at bo i en lejlighed med tre piger, han ikke kendte. Og på den uge lærte han rigtig meget om det modsatte køn.

Faktisk har han lavet en hel liste på Twitter med 32 hysterisk sjove observationer om piger - og dømt ud fra kommentarerne fra andre piger, sidder de alle sammen LIGE i skabet.

‘Jeg har aldrig set noget så rammende,’ skriver Hannah Ososki eksempelvis.

‘Jeg bor med fem piger og kan bekræfte, at det alt sammen er sandt,’ supplerer brugeren sierra.

Tilsammen har alle Robbies opslag fået over en million likes, og de er blevet hundredtusindvis af gange.

»Jeg er en meget observant person af natur, så jeg fangede hurtigt de ting, piger gør, som drenge ikke gør,« som han forklarer til BuzzFeed.

Se bare her:

1) Når piger kommer hjem fra en aften i byen, er alting bogstaveligt det sjoveste, der nogensinde er sket. “OMG HAHAHAAHAH JEG HAR LIGE SPIST EN GULEROD”

1) When girls get in from a night out, literally anything is the funniest thing that has ever happened. “OMG HAHAHAAHAH I JUST ATE A CARROT” — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

2) Når piger prøver at være stille, larmer de i stedet med lyden “SSSHHHHHHHHHHH”

2) When girls are trying to be quiet they make most of their noise with the “SSSHHHHHHHHHHH” — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

3) Der er en designeret mor i hver gruppe. Hun fjerner de andres make up, sørger for vand og sikrer sig, at alle er kommet hjem.

3) There is one designated mum in every group. She takes everyones make up off, provides water and makes sure everyone is home. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

4) Jeg tog et bad, og der var organiserede klumper af hår på væggen?????

4) I went for a shower and there was organized clumps of hair on the wall????? — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

5) De medbringer en forbløffende mængde af toiletsager. Jeg taler mængder og atter mængder. Hylder, tasker og sågar gulvet var fyldt med talrige flasker.

5) They bring a staggering amount of toiletries. I am speaking masses and masses. Shelves, bags and even the floor were littered with numerous bottles. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

6) Drenge, jeg fandt ud af, at piger faktisk har tape, de sætter på deres bryster, når de har en lav top på for at få deres bryster til at se godt ud eller sådan noget???? En slags glorificeret gaffatape.

6) So boys, I found out girls have actual tape that goes on their boobs when they wear a low cut top to make the shape of their boobs nice or something???? Like glorified duct tape — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

7) Der var også nogle mærkelige blomsterformede ting på bordet. Jeg fandt ud af, at de her ting sættes fast på pigers brystvorter. Dem fandt jeg på køkkenbordet.

7) Also, there were these weird flower shaped things on the table. Found out these things are actually stuck on girls nipples. Found these on the kitchen table. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

8) Der er nogle ting, der hedder ‘kyllingefileter’, og det er ikke dem, man spiser.

8) There are things called chicken fillets and they aren’t the ones you eat — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

9) Fra klokken 17 og frem blev jeg nægtet adgang til toiletområdet, da det var reserveret frem til klokken 23 til bad og omkring tre timers make up. “Nej, Robbie, du kan ikke tage et bad, vi skal bruge spejlet!!!!!!”

9) From 5pm onwards I was refused entry to the toilet area as it was reserved until 11pm for showering and about 3 hours of make up. “no Robbie you can’t go for a shower we need the mirror!!!!!!” — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

10) Piger deler alt deres tøj op i en stor bunke, som alle tager af?? “Har du set min søde sorte top?” “Åh ja, skat, den har jeg lige på”.

10) Girls all share clothes like one big free for all?? “you seen my nice black top?”

“oh yeh babe got it on atm” — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

11) En aften ude slutter ikke, når de kommer hjem. Næh nej. Mens jeg prøvede at sove klokken 5 om natten, fandt en udvidet badeværelses-session sted omkring hvad der skete med drenge og hvor gode burgerne var.

11) The night out doesn’t end when they get in. oh no. Whilst I was trying to sleep at 5am there was an extended bathroom session about what happened with boys and how nice the burgers were. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

12) De her piger blev bare så sultne, når de kom hjem - det var sindssygt. Mayo-pasta? Ja tak, skat.

12) These girls just got so hungry when they came back it was mad. Mayo pasta? Yes please babe x — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

13) Alt, hvad jeg sagde, var automatisk forkert, fordi jeg har en penis, så jeg lærte bare at acceptere min skæbne.

13) Anything I said was automatically wrong because I had a penis so I just learned to accept my fate. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

14) Piger ligger i ske med hinanden. Meget.

14) Girls spoon each other. A lot. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

15) Piger river bogstaveligt talt enhver tekstbesked, de får fra drenge, fra hinanden. Hvis du som fyr tror, at det ikke er sket for dig, så sidder din pige nok og griner af din besked lige nu.

15) Girls literally rip apart every text a guy sends them. If you are thinking you are a lad that this hasn’t happened to, your girl is probably laughing at your text right now. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

16) Piger snuser til deres armhuler for at se, om de lugter. “Ej, det er ikke så slemt.”

16) Girls sniff their armpits to see if they smell. “nah not too bad” — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

17) Hver aften gav de her piger mig et tidspunkt for, hvornår vi ville tage ud. Jeg fandt ud af, at hvis jeg lagde to en halv time til dette tidspunkt, så vidste jeg, hvornår vi rent faktisk ville tage ud.

17) So every night these girls gave me a time we were all heading out. I worked out by the second day that if I added 2.5 hours on to this suggested time, I knew what time we would actually be going out. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

18) Da ugen var omme, var min deodorant tom, fordi “drenges deodorant dufter bedre”.

18) By the end of the week my deodorant was empty because “boys deodorant smells better” — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

19) En pige i hver gruppe er som regel den bedste til at lægge eyeliner. De andre lader til at være elendige til det.

19) One girl in the group is usually the designated ‘winged eyeliner applicator’. The others seem useless. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

20) Hvis man glemmer at tage sin p-pille to dage i streg, har man fucket sin cyklus op. Det blev mit ansvar at huske dem på det.

20) If you miss taking your pill two consecutive days in a row you have fucked up your cycle. I became the pill reminder. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

21) HUSK ALTID AT TAGE PRIMER PÅ, FØR DU LÆGGER MAKE UP.

21) ALWAYS REMEMBER TO PUT PRIMER ON BEFORE YOU START YOUR MAKE UP. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

22) “Omg, jeg er så oppustet, jeg kan ikke have det her på” var en sætning, jeg hørte hver time om aftenen, mens de gjorde sig klar.

22) “omg im so bloated I can’t wear this” was a phrase heard hourly during the evening getting ready process. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

23) Der vil være tøjskifte, drenge. Gør dig selv en tjeneste og tag en lur. Tror du, hun endelig er færdig, efter hun har taget sit tredje outfit på? Ha.

23) Outfit changes will happen boys. Do yourself a favour and go to sleep. Think she is finally done because she is on her third outfit? Ha. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

24) “Skal jeg have bukser på i den her?”

24) “should I wear pants in this?” — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

25) Piger pakker ikke indtil en halv time, før de skal afsted, fordi de skal bruge halvdelen af indholdet i deres kufferter hver eneste minut.

25) girls don’t pack until 30mins before they need to leave because they need half their suitcase every minute. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

26) Piger har to make up-tasker. En taske med alt det make up, de faktisk bruger, og en absolut ligegyldig en fyldt med make up, de aldrig har rørt, men altid tager med sig.

26) Girls have two make up bags. One bag with all the make up that they actually use, and one that has absolutely no use at which is full of makeup never touched but is always brought along — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

27) Jeg prøvede at give komplimenter, men fik at vide, jeg skulle fucke af, fordi jeg åbenbart var sarkastisk. “Du ser rigtig godt ud i den der” “Fuck af, Robbie”.

27) I tried to give compliments but I was told to fuck off as apparently I was being sarcastic. “you look really nice in that” “ fuck off Robbie” — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

28) Hårnåle overalt, du kigger. Gulvet? Hårnåle. Sengen? Hårnåle. Badet? Hårnåle.

28) Hairgrips everywhere you look. Floor? Hairgrips. Bed? Hairgrips? Shower? Hairgrips. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

29) Der vil være hår. Overalt.

29) There will be hair. Everywhere. — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

30) Væk piger om morgenen på eget ansvar. “Robbie, sluk din alarm for fanden”

30) Wake girls up in the morning at your own peril. "Robbie turn your alarms off ffs" — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 17. december 2017

Bonus: To videoer

31) Right so these girls thought it was fuckin hilarious to get all the hair out of their hairbrush and put it on my head????? pic.twitter.com/k3ZehnWoTO — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 18. december 2017

32) "robbie I promise this won't hurt" pic.twitter.com/wwixa4PBpo — Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 18. december 2017

Robbie fortæller til BuzzFeed, at ingen af hans tweets skal ses i et negativt lys - tværtimod. Han siger, han er blevet mere tålmodig efter den uge, og at de alle fire havde det rigtig godt sammen.

»Mit ophold var vidunderligt hele ugen. Vi endte med at komme utroligt godt ud af det med hinanden,« siger han.