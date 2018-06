I videoen herover kan du se den Kit Kat, der i 2015 blev sendt på markedet indpakket i spiseligt guld.



Haley Byrd fik sig noget af et chok forleden, da hendes kæreste Evan Wilt for første gang skulle smage chokoladebaren Kit Kat.

Den populære chokolade i den rød-hvide indpakning er en kvadratisk plade inddelt i fire rektangler, som kan brækkes af, når man spiser den.

Haley Byrds kæreste derimod, valgte at se stort på chokoladebarens udformning og i stedet spise den fra top til bund ved simpelthen at gnave af den. Et syn, der chokerede Haley Byrd dybt.

'Jeg tror aldrig, jeg har fået en Kitkat før, bemærker min kæreste, før han gør DETTE,' skriver Haley Byrd, der er journalist ved det amerikanske magasin Weekly Standard, på Twitter, hvor hun også vedhæfter et billede af kærestens udåd.

“I don’t think I’ve ever had a Kit Kat before,” my boyfriend remarks before doing THIS pic.twitter.com/UQbuD3Etpg — Haley Byrd (@byrdinator) June 1, 2018

'Han anede ikke, hvorfor jeg grinede så meget. Åh, søde barn,' tilføjer Haley Byrd.

he had no idea why I laughed so hard. oh sweet summer child — Haley Byrd (@byrdinator) June 1, 2018

Den amerikanske journalist står dog tilsyneladende langtfra alene med sin forargelse, og hendes tweet har siden fået mere end 3.000 kommentarer - flere fra folk der stiller sig dybt uforstående over for kærestens måde at spise Kit Kat på.

'Spiser han bananer fra siden? Hvad med pistacienødder? Tager han skallen af, før han tygger?' spørger Twitter-brugeren Jonah Goldberg.

Does he eat bananas sideways? How about pistachios? Does he take the shell off before chewing? — Jonah Goldberg (@JonahNRO) June 1, 2018

Flere mener, at kærestens fadæse er så slem, at Haley Byrd bør tage konsekvensen og slå op med ham.

'Slå op med ham med det samme', skriver CNN-vært Jake Tapper i et tweet, der siden har fået over 27.000 likes og flere kommentarer fra andre læsere, der mener, at Haley Byrd bør gøre det forbi.

Break up with him at once https://t.co/522TLFnZxl — Jake Tapper (@jaketapper) June 1, 2018

Det omtålelige sag er siden blevet beskrevet i flere medier, men Haley Byrd gjorde det fredag klart, at hun altså ikke har tænkt sig at droppe sin kæreste, Evan Wilt, lige foreløbig.

'Internet - jeg sætter pris på jeres feedback. Men hvis vi ser bort fra Kit Kat-forbrydelsen, så er Evan Wilt en, man beholder', skriver Haley Byrd på Twitter.

Internet — I appreciate your feedback. But Kit Kat crime aside, @EvanWilt_ is a keeper https://t.co/VsZXuc4uDy — Haley Byrd (@byrdinator) June 1, 2018

Kitkat selv har i øvrigt også blandet sig i debatten og slået fast, at chokoladebaren ifølge virksomheden skal spises i tre trin:

'Første skridt: Køb en Kit Kat. Andet skridt: Bræk barerne af. Tredje skridt: Nyd chokoladeglæden,' skriver Kit Kat selv i et tweet.

Step 1. Buy a Kit Kat

Step 2. Break off the bars

Step 3. Enjoy the chocolatey goodness — Kit Kat (@KitKat_US) June 1, 2018