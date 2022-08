Lyt til artiklen

»Det her vil være det mest sårbare, jeg nogensinde har delt.«

Sådan indleder en grædende direktør et følelsesladet opslag på LinkedIn, som er gået viralt, men næppe af den grund, direktøren havde håbet.

»Jeg har overvejet frem og tilbage, hvorvidt jeg skulle poste det her eller ej. Vi er netop blevet nødt til at afskedige et par ansatte. Jeg har læst om en del afskedigelser på LinkedIn de seneste par uger. De fleste af dem skyldes økonomien eller andre årsager. Vores? Min fejl,« fortsætter Braden Wallake, som er direktør for det amerikanske firma HyperSocial, i opslaget.

HyperSocial specialiserer sig i at hjælpe andre firmaer med at kommunikere præcist og ramme den rigtige målgruppe på netop LinkedIn.

Hans eget opslag er da også gået viralt og havde onsdag fået over 29.000 likes og adskillige kommentarer.

Men reaktionerne er nok noget anderledes, end Braden Wallake havde regnet med.

»På dage som i dag ville jeg ønske, jeg var en virksomhedsejer, som kun var drevet af penge og var ligeglad med, hvem der ville blive såret henad vejen. Det er jeg ikke,« skriver Braden Wallake på LinkedIn om den beslutning, han har følt sig nødsaget til at træffe.

»Så jeg ønsker blot, at folk ser, at ikke alle administrerende direktører er kolde om hjertet og ligeglade med, når han eller hun bliver nødt til at afskedige ansatte. Jeg er sikker på, at der er hundredtusinder som mig. Vi hører bare ikke om dem. Det skyldes, at de ikke afskediger 50, 500 eller 5.000 ansatte. De afskediger en eller to eller tre, som stadig ville være der, hvis der var blevet truffet bedre beslutninger,« fortsætter han.

Flere brugere finder det dog noget besynderligt, at virksomhedsejeren på den måde krænger sin sjæl ud.

For i sin position kan Braden Wallake da netop gøre noget for at undgå fyringerne, lyder det.

»Hvorfor ikke sænke din egen løn eller bonus, så du kunne beholde dine ansatte? Der er forskel på at sige, at du tager ansvar og at handle, som om du gør,« skriver LinkedIn-brugeren Daniel K.

Det lader Braden Wallake ikke stå ubesvaret hen.

Braden Wallake lagde et følelsesladet opslag på LinkedIn. Det har ført til en hel del reaktioner. Foto: Braden Wallake/LinkedIn Vis mere Braden Wallake lagde et følelsesladet opslag på LinkedIn. Det har ført til en hel del reaktioner. Foto: Braden Wallake/LinkedIn

»Jeg bruger en hel del mindre, end jeg tjener, og alligevel kan min partner lægge langt mere til side, end jeg kan,« svarer han.

Andre finder Wallakes følelsesladede opslag mere navlebeskuende end empatisk:

»Dit opslag handler om dig, dine følelser og hvordan disse afskedigelser har påvirket dig,« skriver LinkedIn-brugeren Chris C. Anderson.

Der er dog også brugere, som roser HyperSocial-direktøren for at dele sine følelser og for sin ærlighed.