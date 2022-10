Lyt til artiklen

»Vi baserede den her karakter (Chris Pines karakter, red.) på den her sindssyge mand, Jordan Peterson, som er en pseudointellektuel helt i incel-verdenen,« fortalte skuespiller og filminstruktør Olivia Wilde til Interview Magazine.

Filmen, som Olivia Wilde taler om, er 'Don't Worry Darling', som handler om et ægtepar, der lever et utopisk liv i 1950erne. Og her er filmens skurk altså baseret på Jordan Peterson.

Jordan Peterson er uddannet psykolog og har skrevet en række selvhjælpsbøger tiltænkt unge, frustrerede mænd. Men han er også en kontroversiel skikkelse, da han er meget aktivistisk i sin kamp mod politisk korrekthed.

Det har angiveligt gjort ham populær i incel-miljøerne rundt omkring på nettet.

ICYMI: Dr Jordan Peterson was moved to tears talking about the criticism he gets as a perceived voice of 'incel' men.



"I thought the marginalised were supposed to have a voice?"@JordanBPeterson | @piersmorgan | @TalkTV | #MorganPeterson pic.twitter.com/EnIOHXp2oL — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 1, 2022

Incels er mænd på internettet, der ikke mener, at de er værdige nok til at finde sammen med kvinder. De er derfor ofte hadefulde overfor netop kvinder.

Da Jordan Petersson gæstede Piers Morgans program 'Piers Morgan Uncensored', blev han spurgt ind til, hvordan han havde det med at filmens skurk, som blev spillet af Chris Pine, var baseret på ham.

»Det er kritik på et lavt niveau,« fortæller en grådkvalt Jordan Peterson, der også fortæller, at han før er blevet sammenlignet med nazistiske karakterer fra film.

»Folk har været efter mig i meget lang tid, fordi jeg har snakket med ekskluderede unge mænd. Hvilken forfærdelig ting at gøre,« fortæller forfatteren, hvorefter han holder en kunstpause, mens tårerne triller ned af hans kind.

»Jeg troede, at det var meningen, at de ekskluderede mænd skulle have en stemme.«

Selvom Jordan Peterson var ked af det over den modstand, han møder i sit virke, er han dog glad for, at det er den pæne skuespiller Chris Pine, der skal portrættere ham.

»Han er en meget flot mand.«