I dag fejrer Google 20 års fødselsdag, og de har masser at fejre.

Siden skaberne Larry Page og Sergey Brin grundlagde søgemaskinen i en garage i Palo Alto, har Google vokset sig større og større, og de har i dag over 85.000 ansatte.

Søgemaskinen er nu kun en af hundredvis af aktiver, som blandt andet omfatter computere, telefoner, tekstbehandling, selvkørende biler, reklamevirksomhed og musik- og filmtjenesten YouTube.

Google ved skræmmende meget om sine brugere, fordi de indsamler data om vores internetaktivitet, men hvor meger ved vi om dem? Test dig selv i vores lille quiz herunder.

I quizzen bliver det blandt andet afsløret, hvilken sangerinde, der var mest populær i 2017 - målt på hvor mange gange hun blev googlet.

Det er Google selv, der har afsløret folks søgevaner, og hvis man selv vil gå på opdagelse i, hvad der er populært forskellige steder i verden, kan man starte lige her.

Her på 20-årsdagen kan Google blandt meget andet fejre, at firmaet er verdens tredjemest værdifulde brand - kun overgået af Amazon og Apple. Værdien er angivet til mere end 120 milliarder kroner.

Så er det nok meget godt, at Yahoo smed dem på porten, da Page og Brin i 1998 forsøgte at sælge Google til konkurrenten for et beløb i omegnen af 750.000 kroner.