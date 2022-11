Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespillerinde Lauren Graham åbner for første gang op om årsagen til bruddet fra skuespilkollegaen Peter Krause.

Det sker i forbindelse med Grahams nye bog 'Have I told you this already? Stories I don't want to forget to remember'.

Bogen blev nemlig en del af terapien til at komme videre, fortæller skuespilleren til People.

»På et tidspunkt det år var jeg et sted, hvor jeg ikke ville lade det (bruddet, red.) påvirke mig,« siger den 55-årige skuespillerinde og fortsætter:

»Jeg var sådan: 'Okay, så se på alt det gode, jeg har, og se på alle de gode stunder', og jeg vil skrive den her bog.«

Lauren Graham, der er kendt for sin rolle som Lorelai i 'Gilmore Girls', og Peter Krause mødte egentlig hinanden tilbage i 1995.

Men først 15 år senere fik kærligheden for alvor lov til at blomstre mellem parret, da de blev genforenet under indspilningerne til tv-serien 'Parenthood'.

Og herefter lod de yderst sjældent forholdet komme i offentlighedens søgelys – parret foretrak nemlig at holde deres kærlighed privat.

Skuespillerparret Peter Krause og Lauren Graham gik fra hinanden i 2021. Foto: Rich Fury Vis mere Skuespillerparret Peter Krause og Lauren Graham gik fra hinanden i 2021. Foto: Rich Fury

Ifølge People ser Lauren Graham deres kendskab til hinanden i mere end 15 år, inden de kom i et forhold som noget positivt. Men hun ser samtidig også deres alder som noget negativt.

»Vi kom ind i forholdet som mennesker i 40erne uden at stille de spørgsmål, som folk i 40erne burde stille hinanden. Og det endte med at indhente os,« lyder det fra Graham.

Lauren Graham er et år efter bruddet åben for at finde kærligheden – bare ikke lige via datingapps lyder det.

Grahams nye bog 'Have I told you this already? Stories I don't want to forget to remember' udkommer 15. november.