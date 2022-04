Tirsdag annoncerede Gilbert Gottfrieds familie på hans Twitter-profil, at den 67-årige legendariske komiker var gået bort efter længere tids sygdom.

To timer efter var der dog igen aktivitet på Twitter-profilen.

Ifølge Daily Mail var profilteksten blevet ændret til 'hacket af @yeatarchive on IG', og så kom der flere bizarre tweets om alt fra promovering af pornostjerner til ren nonsens fra den afdøde komikers profil.

Særligt tweetet: 'Jeg er død på grund af @yeatarchive on IG. Fuck den mf (motherfucker, red.)' har vakt forargelse, og i det hele taget kaldes hackerangrebet både »usmageligt« og »respektløst« på det sociale medie.

Hverken den refererede Instagram-profil eller tweetene har dog fået lov at blive stående.

Præcis hvem der har hacket den afdøde komikers profil, er der da også usikkerhed om. I hvert fald har Twitter-profilen bag @yeatarchive afvist at stå bag. 'Så lad være med at sende mig dødstrusler' skriver han.

Gilbert Gotfrieds Twitter-profil blev hurtigt lukket og genåbnet igen 'i hans minde', som profilteksten nu lyder.

Til Rolling Stone har en repræsentant for Twitter dog sagt, at de »undersøger det, men endnu ikke har set noget, der tyder på et hackerangreb«.

Gilbert Gottfried gik bort tirsdag 12. april i en alder af 67 år.

Hans talsperson Glenn Schwartz har siden offentliggjort overfor NBC News, at dødsårsagen var en hjerteabnormitet kaldet ventrikulær takykardi, der skyldes myotonisk dystrofi type II.

Betegnelsen myotonisk dystrofi dækker over en genetisk lidelse, der resulterer i, at musklerne svinder ind, særligt i ansigtet og lemmerne, men som mere fatalt også kan påvirke muskler, der bidrager til vejrtrækning eller hjerteslag.

Gilbert Gottfried opnåede stor succes og anerkendelse som komiker, men han gjorde sig også især bemærket for sin skingre stemme.

Den kom ham flere gange til gode i både animationsfilm og tv-serier.

Blandt andet er han stemmen bag papegøjen Jago i Disneys 'Aladdin'-film og Kraang Subprime i 'Teenage Mutant Ninja Turtles'.

Gilbert Gottfried efterlader sig sin kone gennem 15 år, Dara Kravitz, og parrets to børn, datteren Lily og sønnen Max.