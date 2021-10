To helt særlige fugle er netop flyttet ind i Odense Zoo – og det er næppe gået nogens ører forbi.

Fuglene er af arten trompeter-næsehornsfugl, men det er altså hverken fuglenes navn og faktisk heller ikke deres særlige næb, som har tiltrukket sig opmærksomhed. Det er derimod deres 'sang'.

Men sang er måske endda lige at strække virkeligheden lidt for meget. For når fuglene fløjter, så lyder det nærmest som babygråd.

»Det lyder næsten som en baby, der skriger, når fuglene sætter gang i deres lyde. Faktisk har kokkene i vores selskabslokaler allerede bemærket, at vi har fået ny fugle i haven, for de blev første dag noget forskrækkede over den lyd, som fuglene sagde,« fortæller zoolog i Odense Zoo Nina Collatz.

Men selvom det lyder som babygråd, så har fuglenes lyde imidlertid intet at gøre med hverken fare eller sorg.

Det er nemlig bare deres måde at kommunikere med hinanden på.

»Det er jo en regnskovsfugl, så deres lyde skal jo normalt kunne trænge gennem tæt krat. Derfor er lyden også ekstra tydelig i volieren,« siger Nina Collatz.

Og de mange lyde fra de nyankomne fugle var faktisk også lige, hvad Odense Zoo håbede på, da de lukkede dem ind i parken.

»Ved siden af vores store voliere til fritflyvende fugle har vi en lidt mindre voliere, som vi længe har haft en drøm om at skabe mere liv i,« forklarer Nina Collatz og tilføjer:

»Nu har vi så fundet to særlige fugle, som uden tvivl skaber liv.«

Nu håber Odense Zoo bare, at der i fremtiden vil komme mere decideret babygråd fra fuglenes voliere.

»Vi håber jo rigtig meget på, at der kommer unger i fremtiden, så de to næsehornsfugle får skabt sin helt egen familie sammen,« siger hun.

Indtil videre er de to næsehornsfugle dog ikke helt alene. De flyver nemlig sammen med nogle såkaldte pragtperleskægfugle. Og de fugle er faktisk særligt kendt for deres forholdsvist smukke duetter med hinanden.

»Så nu får man ligesom en smuk duet krydret med lidt babygråd,« afslutter zoologen.