En uhyggelig hybrid-dukke med et kvindeansigt og en fuglekrop skræmmer børn og unge over hele verden og lokker dem til at gennemføre farlige udfordringer via de sociale medier.

Forældre advares derfor nu mod dukken kaldet 'Momo' og de såkalde 'Momo Challenges', som specielt børn og unge opsøger på sociale medier som Facebook og Youtube.

Det skriver det norske nyhedsmedie VG, eftersom også norske forældre er blevet opfordret til at stoppe deres børn i at tage kontakt til den skræmmende figur.

Det skyldes, at legen med Momo kan få børn og unge til at gøre skade på sig selv eller andre.

MOTHER-BIRD by #LinkFactory/#KeisukeAisawa (2016, On Display at @vanillagallery_jp)

Fænomenet 'Momo Challenges' går nemlig ud på, at børn og unge kontakter nogen, der udgiver sig for at være dukken Momo på sociale medier.

Dukken giver dem derefter udfordringer, som de skal udføre, og disse er typisk farlige og involverer selvskade.

Hvis de ikke udfører udfordringerne, truer afsenderen med at skade børnenes familier eller offentliggøre personlig information om dem på nettet.

Billedet af den skrækindjagende figur stammer fra en skulptur, som er lavet af det japanske firma Link Factory, der specialiserer sig i visuelle effekter.

Skulpturen var i den forbindelse udstillet på et fetish-museum i Tokyo i 2016.

'Momo-bølgen' begyndte at florere på internettet denne sommer, men der var først tvivl om, om legen med dukken virkelig var farlig.

Ifølge Washington Post mener flere internationale eksperter, at legen med Momo slutter med en sidste ultimativ udfordring, hvor spilleren udfordres til at begå selvmord.

Fænomenet mistænkes derfor for at være årsag til tre selvmord begået af mindreårige i Indien, Argentina og Columbia denne sommer.

Det er desværre ikke første gang, at et internet-fænomen forsøger at skade unge mennesker.

Den mystiske, ansigtsløse figur 'Slenderman' opstod på nettet i 2009, hvor figuren følger efter børn og kidnapper dem.

Figuren kom i offentlighedens søgelys i 2014, da to 12-årige piger stak deres veninde 16 gange, fordi 'Slenderman'-figuren angiveligt havde sagt, at de skulle.

I 2016 hittede fænomenet 'Blue Whale' på sociale medier.

Her skulle man gennem en række udfordringer over 50 dage, indtil man til sidste skulle begå selvmord.

På samme måde som med 'Momo' blev deltageren i 'Blue Whale' truet med at blive hængt ud på nettet, hvis de ikke gennemførte udfordringerne.

Ifølge Forbes skulle over 100 mennesker have taget livet af sig selv som følge af spillet, særligt i Rusland.