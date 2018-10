Der florerer i øjeblikket et hav af falske ‘Gurli Gris’-videoer på Youtube, der viser blodige scener og endda mord på karakterer i tegneserien.

Derfor bliver forældre nu advaret om at holde øje med deres børns færden på Youtube, da de ved et uheld kan finde frem til videoer, der viser de grusomme videoer. Det skriver Daily Mail.

Ifølge mediet kan man i videoerne blandt andet se figurerne blive brændt levende og skudt.

En anden video, der er blevet set over tre millioner gange, viser karakteren George, der tager en pistol og skyder sig selv i hovedet.

I en af videoerne kan man se karaktereren George, der tager en pistol og skyder sig selv i hovedet. Foto: Youtube Vis mere I en af videoerne kan man se karaktereren George, der tager en pistol og skyder sig selv i hovedet. Foto: Youtube

Videoerne er kommet frem kun få måneder efter, at et 'Gurli Gris'-klip på Youtube pludselig viste en halshuggelse midt i afsnittet.

Youtube og producenten bag 'Gurli Gris' har fået hård kritik for ikke at være nok opmærksomme på de mange falske videoer.

»Youtube har igen og igen påstået, at de vil gøre mere for at beskytte børn fra traumatiske videoer som disse, men det er stadig alt for let for børn at støde på de frastødende klip,« fortæller Andy Burrows, der arbejder for at beskytte børn online, til The Sun.

Forældre opfordres derfor til at sidde ved siden af deres børn, når de søger rundt på Youtube. Samtidig bør de tjekke, om en video er falsk eller ægte.