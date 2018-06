En australsk mor har fået flere hade-beskeder, efter hun lagde et billede op af sin 15-årige datter på Facebook. Hvad, der skulle have været en festlig lørdag aften, endte med at blive noget helt andet.

Lauren Campbell tog et billede af sin datter Ashlee, der havde gjort sig i stand til en aften ude med sine venner med flot make-up og nyt tøj.

Datteren skulle ud og spise middag og se film med sine veninder.

Moren har fortalt det australske medie Mamamia, at datteren havde brugt sine egne penge på sin nye bluse. Og det er netop denne bluse, der har vakt stor forargelse hos flere Facebook-brugere.

»Folk har været overraskede over, at jeg har ladet Ashley gå ud med sådan en bluse på. Jeg var ked af det, fordi det var meningen, billedet skulle være et 'stolt-mor-øjeblik', men så kom der alle de her negative kommentarer. Også fra mine egne venner,« siger moren til Mamamia.

'Hvorfor har du dog ladet hende have den bluse på' har en kommenteret på billedet.

Dette er billedet, Lauren Campbell lagde på Facebook, hvorefter hun modtog en masse negative kommentarer på grund af datterens bluse.

Lauren Campbell undrer sig meget over den voldsomme kritik, hun har fået.

Hun har altid lært sin datter, at man skal tage det tøj på, man har lyst til. Det handler bare om at have det godt med sig selv.

Hun ærger sig over, at et billede, der kun var til for at vise sin datter stolt frem, endte med at blive et brokke-opslag - kun på grund af sin datters bluse.