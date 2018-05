Luften er kold, og du klemmer hænderne om cykelstyret. Frosten bider, og du oplever noget, som er ganske almindeligt - men alligevel så svært at udtrykke.

»Jeg fryser fingrene«, »jeg fryser på fingrene« eller »jeg fryser om fingrene«. Hvordan du vælger at forklare dine kollegaer, hvad morgenfrosten netop gjorde ved dine hænder, afhænger af, hvor i landet du kommer fra.

Og det er dialekten i det område, du kommer fra, der bestemmer, hvordan du oplever det der med at fryse, forklarer vestjyde og chefforsker i sprog ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Michael Ejstrup.

Hvordan siger man det *helt* rigtigt?

»På Sjælland er det at fryse et indirekte objekt, og det betyder, at det 'at fryse' er, når man fryser en genstand ned eller 'indfryser' det. I Jylland er det omvendt, og 'at fryse hænderne' beskriver, at der foregår en process inde i hænderne på linje med det, der sker, når vi drømmer eller sover, og er 'i en anden tilstand',« forklarer han.

På Sjælland betyder det altså ganske enkelt, at du propper dine fingre i fryseren og fryser dem ned, når du 'bare' fryser fingrene. Og i Jylland skurrer det i ørerne, når Sjællænderne fryser 'om' fingrene, fordi jyderne ikke forstår, hvordan man kan mærke noget, der foregår rundt om hånden.

»Man kan sige, at i Jylland, der har de det meget værre, fordi de oplever kulden helt inde i hånden. På Fyn er det ikke nær så slemt, for de fryser kun uden på hånden. Og på Sjælland, hvilket vi jyder nok aldrig vil forstå, fryser de kun rundt om hånden.«

Og ifølge sjællænder og seniorkonsulent og souschef i Dansk Sprognævn, Anita Ågerup Jervelund, så er der ikke noget rigtigt eller forkert.

»Man kan ikke sige, at der er noget forkert i nogle af sætningerne. Dialekt er jo korrekt, uanset hvor man er. Og om det opfattes som rigtigt eller forkert afhænger af, hvem du taler til,« siger hun.

Men selvom der ikke er et endeligt facit for, hvad der er den rigtige måde at udtrykke, at man har ubehageligt kolde hænder, så er der alligevel et forbehold.

»Skulle du for eksempel skrive en jobansøgning, så ville det give god mening at skrive korrekt standarddansk, og her vil de fleste nok typisk opfatte 'at fryse OM fingrene' som det korrekte,« siger Anita Ågerup Jervelund. Men hun er også sjællænder.

Hendes jyske kollega Pia Quist, lektor og ph.d. ved KU's Dialekt.dk, stemmer i. .

»Alle tre varianter er fuldt korrekte. Der er tale om regional variation. Hvad der opleves som korrekt afhænger af, hvem du er, hvor du kommer fra og hvad du er vant til at høre og bruge,« siger hun.

Også hun må dog konstatere, at den københavnske variant kan opfattes som den rigtige.

»Men den københavnske sprognorm står meget stærkt i hele landet, så mange vil have en oplevelse af, at ”jeg fryser om fingrene” er den korrekte form. Det er sikkert også den form, der vinder frem, og som flere jyder og sydsjællændere overtager. Men indtil københavnsk er den eneste variant af dansk, vi bruger, vil forskellen på ”jeg fryser fingrene” og ”jeg fryser om fingrene” være en tilbagevende diskussion.«