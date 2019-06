Skolepigen Tara Sharifi er mere intelligent end både Albert Einstein og Stephen Hawking.

Det viser en IQ-test, som den 11-årige pige fra den engelske by Aylesbury tog i sidste måned.

Testen var arrangeret af Mensa, foreningen for højt begavede mennesker, og Taras resultat blev 162 - det højest mulige i den specifikke test, hun tog. Til sammenligning anslås det, at fysikerne Albert Einstein og Stephen Hawking havde en IQ på 160.

Normalt begavede mennesler scorer mellem 90 og 110 i testen, og hvis man når over 140, regnes man for at være et geni. Pigen er i den syvende himmel over resultatet, siger hun.

»Jeg var chokeret, da jeg fik resultatet - jeg havde ikke regnet med at få så god en score. Det bliver en vidunderlig mulighed at møde andre mennesker i Mensa,« siger hun til lokalavisen Bucks Herald.

Alle, der scorer over 140 i testen, bliver automatisk tilbudt medlemsskab i Mensa, så det kan møde andre begavede på tværs af sociale lag. Det opsigtsvækkende resultat kommer fuldstændig bag på pigens far, siger han til Bucks Herald.

»Jeg er ekstremt stolt, men meget overrasket over, hvor godt Tara klarede den. Jeg tænkte, hun ville klare det godt, da vi så tv, og hun kunne svare på matematik-spørgsmål før deltagerne. Jeg vidste, hun var meget klog, men jeg troede ikke, at hun ville have så høj en IQ«, siger Hossein Sharifi.

Taras begavelse kommer sandsynligvis til at blive udnyttet til fulde. Hun har nemlig tænkt sig at jagte en karriere i matematik.