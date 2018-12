Det er langt fra første gang, den ældste søster i Kardashian-klanen skaber røre på Instagram med sine billeder.

Denne gang er det noget så simpelt som hendes ben eller manglen på samme, der får fans til tasterne.

Kourtney Kardashian har 71 millioner følgere på Instagram, og efter hun lørdag postede et billede af sig selv iført en stram, sort havfrue-lignende kjole, har mange af dem undret sig.

‘Hvor er dine ben?’ spørger flere af hendes følgere i kommentarfeltet.

Vis dette opslag på Instagram So, I really love watches, and diamonds...a house on the beach? Et opslag delt af Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) den 22. Dec, 2018 kl. 8.40 PST

Ligesom nogle beskylder hende for at have photoshoppet billedet.

Hendes Instagram-billeder har før fået hendes følgere op i det røde felt.

Blandt andet for en måned siden, da hun postede et billede af sig selv i en bikini, på en solstol med en bærbar computer hvilende på knæene.

Ved siden af hende står hendes yngste søn på fire år drivvåd med armene krampagtigt trukket ind mod kroppen og kigger i kameraet.

Vis dette opslag på Instagram Christmas shopping Et opslag delt af Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) den 24. Nov, 2018 kl. 11.18 PST

Her beskyldte flere af hendes følgere hende for at være en dårlig mor, der ignorerede sin søn og havde for travlt til at se, at han frøs.

Og photoshop-beskyldninger er efterhånden også daglig kost for den 39-årige reality-stjerne.

I starten af november lagde hun et billede op af hende selv og søsteren Kim Kardashian i matchende, sorte outfits.

Hendes følgere kommenterede, at det var tydeligt, hun havde photoshoppet billedet, og i et kækt form for modsvar lagde Kourtney Kardashian billedet op påny på Twitter - denne gang tydeligt photoshoppet.