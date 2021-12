Drømmen lever! Der ER faktisk nogen, der vinder en million på de populære skrabejulekalendere. B.T. har fundet to.

Har du også undret dig over, at million-vinderne i Danske Spils skrabejulekalender ofte er anonyme?

Hver jul kan man læse overskrifter som 'En meget heldig fynbo', 'Bornholmer skraber sig til en million', 'Heldig kunde vandt i Føtex', men på mystisk vis står vinderne aldrig frem med navn og ansigt.

Findes de overhovedet? Heldigvis er svaret ja.

I 2007 skete det utrolige for ægteparret Erling og Karin Aas Jansen, der dengang boede i den lille vestjyske stationsby Borris.

Skrabejulekalenderen blev lanceret første gang i Danmark i 1994, og ligesom mange andre danskere havde Erling og Karin indtil da kun drømt om at skrabe sig frem til de ti juletræer og den store milliongevinst.

»Vi troede jo heller ikke på, at det nogensinde ville ske, men alligevel købte vi den da jævnligt, og i 2007 havde jeg købt to til min kone og mig nede i den lokale brugs i Borris,« fortæller Erling til B.T. og tilføjer, at de i årene forinden kun havde prøvet at vinde små gevinster som 50 kroner.

I 2007 boede den yngste af Erling og Karins to døtre, Anna, stadig hjemme.

Erling og Karin anno 2021. Vis mere Erling og Karin anno 2021.

Hun arbejdede på et plejehjem, og da Karin juleaftensmorgen havde sendt Anna på arbejde, satte hun sig ved køkkenbordet for at skrabe de sidste felter på deres skrabejulekalender.

»Jeg var ikke selv kommet op endnu, men pludselig blev jeg vækket, skal jeg hilse og sige,« fortæller Erling med et grin.

Ude i køkkenet sad Karin vantro og stirrede på den ene af deres to skrabejulekalendere, der indeholdt de ti magiske juletræer.

De talte træerne igen og igen og igen og sprang så ud i bilen for at få milliongevinsten bekræftet hos den lokale købmand.

»Det var en meget speciel følelse,« husker Erling tilbage.

Købmanden i deres egen by var lukket, så de måtte videre til nabobyen, og da købmanden her fik ringet til Danske Spil, var den god nok. De havde vundet en million!

»Pokker stå i det, hvis der nu skete noget med kalenderen, eller den blev væk,« husker Erling, de tænkte i situationen, så de ringede straks til en bekendt, der arbejdede i den lokale bank,

»Det var mest betryggende at få låst kalenderen inde i en bankboks, og hun kunne heldigvis hjælpe.«

Fotokopi af Erling og Karins oprindelige vinderkalender fra 2007. Originalen skulle de aflevere, da de vandt. Som man kan se, indeholder den ti juletræer. Vis mere Fotokopi af Erling og Karins oprindelige vinderkalender fra 2007. Originalen skulle de aflevere, da de vandt. Som man kan se, indeholder den ti juletræer.

Erling mindes, at døtrene Anna og Pia gjorde store øjne, da de kom hjem og fik at vide, at de havde vundet en million.

»De troede heller ikke på det i første omgang og begyndte derfor også at tælle efter, ha ha.«

Pengene gik ind på deres konto få dage efter, og så var spørgsmålet: Hvad skulle de bruge pengene på?

»Vi havde sølvbryllup et par år efter, så først satte vi 100.000 kroner af til at kunne holde en ordentlig fest,« fortæller Erling og tilføjer med et grin, at det blev en rigtig god fest.

»Men til at begynde med var vi også lidt nærige,« fortæller han videre.

»Vi boede i et lidt ældre hus, så der kom nyt tag på, vi fik et nyt køkken og et par nye senge, og ellers røg det meste ind på en pensionskonto.«

Deres døtre fik også lidt af pengene, og Erling tilføjer, at det også blev til en god ferie sydpå med både børn og svigerbørn.

»Der blev plads til lidt ekstra luksus,« fortæller Erling, der vurderer, at de i dag stadig har lidt tilbage af gevinsten stående.

Udklip fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern 28. december 2007. Erling og Karin Aas Jansen med deres vinderkalender. Foto: Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Vis mere Udklip fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern 28. december 2007. Erling og Karin Aas Jansen med deres vinderkalender. Foto: Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

»Men vi synes også, at vi har investeret dem rimelig fornuftigt i fast ejendom. Vi har efterfølgende for eksempel solgt huset i Borris og er flyttet til Skjern i et nyt hus, og så har vi bygget et sommerhus.«

Erling og Karin, der begge lige har rundet de 60 år, bor derfor i dag i Skjern.

Erling arbejder ligesom i 2007 som afdelingsleder i et el-firma, mens Karin leder et vaskeri på plejehjem.

De køber stadig nye skrabejulekalendere, men tænker, at det ville være for godt til at være sandt, hvis de igen skulle vinde den helt store gevinst.

»Vi har et barnebarn, der i år kun mangler to juletræer, så han mener, at det er hans tur til at vinde. Det håber vi selvfølgelig sker, men det skulle da være godt sørens, hvis det skete igen.«

Hvor de fleste vindere er anonyme, forklarer Erling, hvorfor han og Karin i 2007 sagde ja til at stille sig frem i den lokale avis, da de havde vundet.

»Borris er en lille by, så der gik ikke længe, inden rygterne gik. Så da den lokale journalist spurgte, om han måtte komme forbi, vidste alle i byen det alligevel.«

