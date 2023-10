Et nyligt billede af supermodellen Kendall Jenner er gået viralt og har sparket graviditetsrygter i gang.

Tirsdag blev den 27-årige Kardashians-stjerne fotograferet på vej mod et studie i Los Angeles, og her ligner det ved første øjekast, at hun bærer rundt på en større babybule.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder The Sun.

Billedet, som du kan se herunder, fik hurtigt fans og brugere på de sociale medier til at falde i svime.

Kendall Jenner is NOT pregnant. There is a woman standing next to her whose bum is creating the illusion of pregnancy. pic.twitter.com/xyAh2jSK0U — Pop Faction (@PopFactions) October 18, 2023

»Jesus, Kendall er gravid,« skrev en bruger på X.

»Omg bad baby bunnies er på vej,« skrev en anden med henvisning til Jenners kæreste, rapperen Bad Bunny.

Men der gik ikke dog ikke længe, før det gik op for folk, at billedet af den øjensynlige babybule faktisk var en optisk illusion.

For på billedet af supermodellen stod der også en kvinde bag hende.

Både Kendall Jenner og kvinden på billedet var klædt i sort, og dermed skabte kvindens bagdel således billedet af den noget virale - og falske - babybule.

Kendall Jenner er foruden at være supermodel også realitydeltager i programmet 'Keeping Up With The Kardashians,' som følger den stenrige families liv.

Kendall Jenner selv er anslået til at have en formue på mere end 500 millioner kroner.