Tager du dig selv i at bruge en tand for meget tid på de sociale medier, når du sidder med din mobil?

Og er det navnligt på den populære billedeapp Instagram? Så får du nu hjælp til at kontrollere det.

Funktionen 'din aktivitet' er nemlig blevet lanceret i Instagram-appen, der ejes af Facebook.

I 'din aktivitet' kan du - som navnet antyder - se, hvor meget tid du har brugt på appen i løbet af hele ugen.

Check this out! How to Use Instagram’s Your Activity Dashboard - https://t.co/061Od65bfP pic.twitter.com/2V8OUzpB2l — Jeff Butts (@clefmeister) 15. november 2018

Og nu kommer det vigtige. Hvis du så føler, at tallene er en tand for høje, så kan du oprette en såkaldt daglig påmindelse.

Du skal vælge en maksimal rum tid, som du må bruge på at suse rundt i billedeuniverset. Når du så når den tid, sender Instagram dig en påmindelse og minder dig om, at du måske skulle lægge den afhængighedsskabende mobil fra dig.

Men hvordan finder du så funktionen?

Inde under din profil på Instagram skal du oppe i højre hjørne trykke på menuen, og her kan du så finde 'din aktivitet' øverst, hvorefter det giver sig selv.

'Din aktivitet' kommer i en tid, hvor de store mobilgiganter indfører flere tiltag, der skal give deres brugere en bedre kontrol over deres mobilforbrug.

Eksempelvis har Apple i deres nye styresystemer indført 'skærmtid', der giver et overblik over, hvad du bruger din iPhone til, mens Google også har en lignende funktion.