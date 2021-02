Først var det advokaten Rod Ponton, der gik viralt efter han måtte gennemføre en høring på Zoom forklædt som en kat. Nu er endnu en viral video under opsejling.

»Tom, du vender på hovedet,« lød det fra salen, da den republikanske repræsentant Tom Emmer deltog i en høring i kongresudvalget i USA onsdag.

På en eller anden måde, havde han fået trykket på en funktion, der vendte hans svævende hovede 180 grader.

Flydende rundt i billedet med en blå baggrund, bliver han spurgt, om han er okay. Det var han.

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skal fikse det,« siger han frustreret.

»I det mindste er han ikke en kat,« siger en af de andre, der deltager i mødet.

Han henviser til en video, der gik viralt tidligere på ugen, hvor en advokat under en virtuelle høring blev fremvist som værende en kat på grund af et skærmfilter. Her havde advokaten også store problemer med at få fjernet filteret igen.

»Måske kan du bare stå på hovedet, Tom?« siger en anden i mødet onsdag.

Hvorvidt Tom Emmer fik fjernet det filter, der vendte ham på hovedet, det ved vi faktisk ikke. Men sjovt så det ud. Se videoen øverst i artiklen.

Emmer har fungeret som republikansk repræsentant for Minnesotas sjette kongresdistrikt siden 2015.