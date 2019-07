Bloggere, influencere og youtubere er nogle, vi alt for længe har ophøjet som stjerner, der bare lever det fede liv. Men ifølge ekspert i digital kultur Katrine Pedersen har vi overset faresignaler.

Ifølge hende er influenceres arbejde ofte at sidestille med decideret børnearbejde.

»Det har længe været noget, vi ikke har talt om bagsiden af, livet som youtuber, blogger osv. Vi har sjældent barnets tarv eller arbejderens forhold eller rettigheder for øje,« lyder det bestemt fra Katrine Pedersen.

Hun er ekspert i nye medier og har i mange år særligt haft fokus på digital kultur blandt børn og unge.

Senest har hun udgivet bogen 'De digitalt udsatte' og har nu en bog om influencing på vej i samarbejde med medforfatter Mie Oehlenschläger.

Katrine Pedersen mener, at vi nu med den tragiske sag, hvor blogger Fie Laursen i weekenden delte et formodet afskedsbrev på Instagram med sine over 300.000 følgere, ser konsekvenserne af en digital kultur, vi ikke har hverken italesat eller håndteret godt nok.

»Det er dybt tragisk at observere, hvad der tilsyneladende er sket. Det er forfærdeligt, at et menneske kommer så langt ud. Jeg har skrevet og talt rigtig meget om de her ting i mange år, og det er først nu, at vi taler om og ser konsekvenserne,« siger Katrine Pedersen.

Efter delingen af det formodede afskedsbrev på Instagram blev Fie Laursen fundet af sin familie, som oplyser til TV2, at den 23-årige blogger nu er indlagt på psykiatrisk afdeling. Opslaget er også blevet fjernet.

Katrine Pedersen mener, at den tragiske hændelse i den grad bør give anledning til, at man tager bloggere, influencere, gamere og youtuberes verden langt mere alvorligt på samfundsplan.

»Det kan minde om de tilstande, vi havde, inden Fabriksloven blev indført. Fie Laursen er ikke et barn længere, men det var hun engang, og hun er vokset op i den branche,« lyder det fra eksperten.

Hun fortæller, at der bredt er en tendens både blandt professionelle og i samfundet generelt til at betragte livet som influencer som 'sjov og spas'. Som noget, man bliver magtfuld og kendt af.

Men arbejdsforholdene er der aldrig blevet set nærmere på. Hun har overført en person fra et af de større influencer-bureauer omtale influenceres job som en hobby, fordi 'det er jo sjovt, det de laver'.

Ekspert i digital kultur Katrine Pedersen sammenligner influenceres arbejdsvilkår med børnearbejde. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»En af Danmarks største youtubere fortalte på et tidspunkt, at han havde det rigtig skidt. På andre arbejdspladser kan man melde sig syg, men det kan de ikke.«

De tre største bureauer for influencere i Danmark er Gonzo Media, Splay og Bloggers Delight, og de kunne sagtens tage mere ansvar, men så simpelt er det ikke.

Der er brug for handling på et mere strukturelt plan, mener Katrine Pedersen. Hun bifalder derfor børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) initiativ om at lave regler på området.

Ministerens forslag om, at influencere bør høre under de presseetiske regler, er hun dog mindre sikker på.

Hun opfordrer i stedet til, at man giver sig tid til at granske influencer-verdenen ordentligt og ikke bare haster noget igennem.

»Der findes ikke en form for det lige nu, og vi skal finde ud af, hvad reglerne egentlig skal være. Men nogle tjener penge, og når de gør det på børn og unge, hvordan forholder vi os så til det? Ligegyldigt om det er sjovt, så er der en indtjening, og hvordan sikrer vi det barn?« siger Katrine Pedersen, der blandt andet nævner det som en mulighed at inddrage Arbejdstilsynet.

Med hvad med forældrene og deres ansvar? Ifølge Katrine Pedersen må vi sande, at forældre ofte er magtesløse.

»Forældrene har ikke den viden, der skal til, for at forstå. Hvis det var tilfældet, var der ingen forældre, der lod deres børn få en YouTube-kanal,« siger hun.