På streamningmediet Twitch kan man se med, mens såkaldte streamere spiller online kasinospil i timevis. Alle kan tilgå det – også mindreårige.

Flere og flere kendte influencere bruger Twitch-platformen til at vise online gambling til deres unge følgere, som B.T. tirsdag kunne beskrive. Og det kan være et problem.

B.T har snakket med Thomas Marcussen, der er klinisk psykolog og klinikleder på Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital, hvor de ikke mindst forsker i unges ludomani og vejleder pårørende til folk med ludomani.

Thomas Marcussen fortæller, at der er grund til at være opmærksom, hvis man som forælder opdager, at ens barn ser på kasinostreaming på nettet.

»Der er grund til bekymring, hvis børn kigger med. Det skal de ikke,« understreger kliniklederen.

Ud fra hans erfaring med ludomani har han derfor fem råd til, hvad man kan holde øje med som forælder.

1. Hold øje med dit barns digitale forbrug

Det er primært drenge, der udvikler spilafhængighed. Faktisk er op mod 90 procent af de borgere, der søger behandling, mænd, estimerer Thomas Marcussen.

»Ved drengene er der en stor risikovillighed og en stor interesse i 'nemme penge',« forklarer han.

Selvom det kan være svært som forældre at vide, hvad børnene render og laver på internettet, skal man ifølge eksperten give det et forsøg.

Det er nemlig der, mange bliver lokket til at prøve gambling.

»Jeg tænker, at man har en pligt som forældre til at være tæt på sine børn. Det gælder også digitalt,« siger han.

2. Spørg nysgerrigt ind

Hvis du først får tanken om, at dit barn kunne synes, gambling er spændende, er det en god idé at spørge nysgerrigt ind.

»Man skal fortælle dem om risikoen, men først og fremmest skal man være nysgerrig. Hvis man først begynder at løfte pegefingeren, så er der mange, der lukker i. Det er vigtigt at bevare en god relation med dit barn,« siger Thomas Marcussen.

3. Tag del i dit barns økonomi

For det første skal du ikke give dit barn adgang til din konto eller NemID/MitID, mener forskningskliniklederen.

Men ligesom din bank er opmærksom på uregelmæssigheder, kan det være klogt selv at holde øje med dit barns konto.

»Man skal være omhyggelig med at tage del i og ansvar for børnenes økonomi. Som forældre til børn under 18 skal og må man gerne kigge med. Gambling er forbudt for børn af en grund, så hvis du opdager noget usædvanligt, så reager,« understreger Thomas Marcussen.

4. Vær opmærksomhed på uheldige fællesskaber

I udskolingen, på ungdomsuddannelser og efterskoler. Dit barn kan indgå i mange fællesskaber, og det kan være svært at stoppe, hvis pengespil er en del af de fællesskaber.

»Man skal være opmærksom på, om der er nogle i skolen, der også gambler og holder dem fast. Hvis der er, kan det være en god idé at tage kontakt til de andre forældre eller skolen,« råder Thomas Marcussen til.

5. Gå efter manden i stedet for bolden

Tit har man behov for at løse det meget akutte problem, der står foran os. For eksempel, hvis dit barn gambler og viser tegn på at have et usundt forhold til spil.

Men faktisk er sandsynligheden ret stor for, at der er et dybere problem, der gemmer sig bag spilafhængigheden.

»73 procent af alle dem, der henvender sig til os med et spilproblem, har en bagvedliggende diagnose. Det kan være depression, angst eller ADHD. Det kan være nemt at glemme det. Men ofte bliver spilproblemet bedre, når man får styr på de andre problemer,« understreger kliniklederen på Forskningsklinikken for Ludomani.