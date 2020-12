En egyptisk model ved navn Salma El-Shimy er blevet anholdt.

Det er hun, fordi hun medvirkede i et 'upassende' photoshoot foran Pyramiden af ​​Djoser i Sakkara, Egypten. Det skriver CBS News.

Ifølge det amerikanske medie skal man have en tilladelse fra Egyptens ministerium for turisme og antikviteter, hvis man vil tage kommercielle billeder ved landets arkæologiske landemærker.

Det havde hverken den 25-årige model eller hendes 22-årige fotograf, Hossam Muhammed, og de blev derfor begge anholdt.

Fotografen påstår, at han og Salma El-Shimy blev enige med ministeriets ansatte på lokationen forud for deres photoshoot om, at de måtte tage billeder i 15 minutter.

Salma El-Shimy har delt billederne med sine 135.000 følgere på sin Instagram, og de er siden gået viralt på de sociale medier, hvor de især har sat ild i debatten omkring forskellen på sociale normer og lovgivning.

På billederne står Salma El-Shimy i en tætsiddende, hvid kjole foran den 4.700 år gamle pyramide, og i hendes opslag har hun skrevet: 'Ingen under 18 år'.

Se billederne herunder (artiklen fortsætter under billederne):

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Salma Elshimy (@salma.elshimy.officiall)

Både El-Shimy og hendes fotograf er blevet løsladt fra fængslet mod kaution. De blev anholdt mandag og kom på fri fod tirsdag aften, så de nåede kun at sidde fængslet i et døgns tid.

De er begge indtil videre kun sigtet for at fotografe uden tilladelse, men det ser ikke ud til, at sagen stopper her.

El-Shimy er nemlig blevet sagsøgt af flere forskellige personer i forbindelse med sagen. I et af søgsmålene mod hende står der, at hun har 'fornærmet den faraoniske historie'.

Derudover har et medlem af landets parlament udtalt, at hendes 'forbrydelse bør medføre en alvorlig straf'.

Udover Salma El-Shimy og fotografen er yderligere seks personer – to medarbejdere fra ministeriet samt fire sikkershedfolk – blevet afhørt af politiet i sagen, men de er ikke blevet sigtet for noget.

I 2018 kom to danskere i alvorlige problemer, da de klatrede op på den store pyramide i Giza, som ligger sydvest for Egyptens hovedstad, Kairo.

De to danskere var både nøgne, røg en cigaret og poserede i sexstillinger, mens de filmede hele seancen. Videoen delte den ene dansker, Andreas Hvid, efterfølgende på YouTube, hvorefter den gik viralt i hele verden.

