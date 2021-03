440.000 kroner på tre dage er der blevet samlet ind til fireårige Vega, som er uhelbredelig syg med kræft.

Og det er »megaovervældende«, siger Sif Skov Kapijimpanga, der sammen med Anne Bertram har stået for at samle pengene sammen til Vega og hendes forældre, Louise Haack og Christoffer Sandager.

Men nu bliver de nødt til at lukke indsamlingen igen. I hvert fald for MobilePay overførsler. Kontoen har simpelthen nået sit maks.

»Vi har jo fået sådan en massiv støtte fra så mange mennesker, og det er simpelthen så vildt og overvældende. Det havde vi seriøst ikke regnet med,« siger Sif Skov Kapijimpanga, der er indehaver af fitmomcph.

Christoffer og hans datter, Vega. Foto: Privatfoto Vis mere Christoffer og hans datter, Vega. Foto: Privatfoto

B.T. skrev 25. marts, at fireårige Vega kun havde få måneder tilbage at leve i, efter hun blev erklæret terminal syg i februar 2021. Derfor ville Sif Skov Kapijimpanga og Anne Bertram samle penge ind til familien, så de kunne nyde den sidste tid med Vega.

»Vi havde måske håbet på at kunne samle 100.000 kroner sammen på et par uger, og det var ret højt sat, synes vi – men at vi allerede efter tre dage bliver nødt til at lukke for MobilePay-overførsler er jo helt vildt,« siger Sif Skov Kapijimpanga.

Det er dog stadig muligt at støtte familien. Du kan nemlig fortsat overføre via en kontooverførsel lidt endnu.

»Vi kommer til at lukke hele kontoen torsdag 1. april. Der er mange, der har spurgt, om vi ikke ville vente til næste måned, så folk kunne nå at få løn, så de kunne nå overføre og støtte Vega og familien,« siger hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af ANNE BERTRAM (@annebertram)

Sif Skov Kapijimpanga fortæller også, at familien skal have ro igen efter opslagene med indsamlingen er stukket helt af.

»Familien skal nå at nyde den sidste tid nu uden hele tiden at blive mindet om, at deres datter er syg. Jeg kan dog virkelig ikke understrege nok, hvor glade, rørte og taknemmelige vi er for denne her massive støtte, men familien skal selvfølgelig også nå at nyde tiden med deres datter,« siger hun.

Facebookopslaget fra Vegas far er blevet delt over 3.000 gange, og så har det over 3.300 reaktioner og 589 kommentarer.

Anne Bertrams opslag på Instagram, hvori de fortæller om indsamlingen til Vega, er også stukket helt af. Det har over 100.000 visninger, og er blandt andet blevet delt af store navne som Lukas Graham og Umut Sakarya.

Hvis du ønsker at hjælpe familien, kan du overføre et valgfrit beløb på:

Kontonummer: 0000360965

Registreringsnummer: 5301

De penge, som familien ikke får brugt på Vega, vil blive doneret til børnecancerfonden.