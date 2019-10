Sharon Cook og Andrew Aichison frygtede, at deres drømmebryllup i Las Vegas helt måtte aflyses, efter at de og alle gæsterne mistede deres fly fra England på grund af rejsegiganten Thomas Cooks konkurs.

I stedet fik gæsterne - og parret - en uforglemmelig oplevelse. Og en kæmpe overraskelse.

Det britiske par havde booket det verdenskendte hotel og casino Caesars Palace som den perfekte ramme til deres bryllup.

Men hele arrangementet var tæt på at gå i vasken, da alle gæsternes fly til Las Vegas i sidste øjeblik blev aflyst som følge af rejsekonkursen. Det fik Caesars Palace til at træde til med en hjælpende hånd, skriver flere britiske medier, herunder Sky News.

Luksushotellet sørgede for, at brudeparret og de 16 inviterede gæster blev fløjet til Las Vegas. Brudeparret endda på første klasse. De blev også kørt til hotellet i limousiner og fik opgraderet deres værelse til en penthouse suite.

Midt under bryllupsceremonien i onsdags fik Sharon Cook og Andrew Aichison en ny - og endnu større overraskelse.

Her dukkede ingen ringere end den verdenskendte crooner Rod Stewart op og sang evergreenen 'Have I Told You Lately' for bruden. 74-årige Stewart inviterede endda Sharon Cook til at synge duet.

Brudeparret kunne ikke tro deres eget held.

Saved by Caesars: British couple gets dream wedding after Thomas Cook collapse https://t.co/AN2MG7rOxK pic.twitter.com/2grFNp3ees — KSNV News 3 (@News3LV) October 3, 2019

'Rod Stewart dukkede lige op til vores bryllup og sang for min hustru,' skriver Andrew Aichison på Twitter.

'Jeg kan ikke fatte, hvad der er sket i løbet af den sidste uge, og det her topper alt.'

'Tak, Rod. Du har virkelig gjort vores drømmebryllup til virkelighed. Du er en legende,' skriver brudgommen videre.

Men ikke nok med at Rod Stewart kastede stjernestøv over Sharon Cook og Andrew Aichisons store dag. Han havde yderligere en overraskelse til dem og bryllupsgæsterne.

So @rodstewart just turned up at our wedding and sang to my wife! I can’t believe what has happened in the last week and this has just topped it off. Thank you Rod you’ve absolutely made our dream wedding you absolute legend. We Can’t wait to see you Friday #LikeACaesar #SirRod pic.twitter.com/xIv9QmJhnD — Andy Aitchison (@AndyAitcho) October 3, 2019

Efter sangen inviterede Rod Stewart hele det britiske bryllupsselskab til sin optræden på netop Caesars Palace fredag.

Noget af en omvæltning for det nygifte par fra Liverpool, som blot fem dage forinden frygtede, at deres drømmebryllup var gået i vasken.

I stedet fik de en dag, de med garanti aldrig nogensinde vil glemme.

Thomas Cooks konkurs førte til, at op mod 600.000 turister strandede over hele verden.