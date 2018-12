Chokoladebaren Toblerone er kendt for sin trekantede facon og gule indpakning, men de færreste ved, at der gemmer sig et skjult symbol i logoet.

Internettet har i hvert fald været på den anden ende, efter en canadisk kvinde torsdag gjorde opmærksom på opdagelsen, efter hendes søn tilfældigt spottede den smarte effekt.

Chokoladebaren, som stammer fra Schweiz, har et bjerg på indpakningen, og hvis du kigger efter, kan du se, at det ikke bare er bjergskråning og skygger det hele.

I tegningen af bjerget gemmer der sig nemlig en bjørn.

Bjørnen er gul og står på to ben. Hvis du kigger på bjerget, kan du se, at den vender mod æskens store farvestrålende blokbogstaver.

På Twitter skriver Stephanie fra Edmonton i Canada, at hun ikke selv havde opdaget den gemte bjørn, før hendes lille søn skulle smage sit første stykke Toblerone-chokolade, skriver Independent.

»Hvad står bjørnen for?« spurgte han nysgerrigt ifølge Stephanie.

Hun fandt sønnens opdagelse så morsom og øjenåbnende, at hun straks delte oplevelsen samt et billede af Tobleroneindpakningen på Twitter.

Inden længe begyndte kommentarerne at vælte ind fra andre, der, ligesom Stephanie, aldrig havde lagt mærke til den dansende bjørn.

‘71 år gammel og med 50 jule med Toblerone bag mig, fandt jeg ENDELIG bjørnen, da jeg kiggede på pakken. Din søn er genial,’ skrev blandt andre brugeren Marty Kennedy.

Også brugeren Christopher Ellis indrømmer, at han aldrig før har lagt mærke til bjørnen:

‘46 år og jeg har aldrig opdaget bjørnen’.

På nuværende tidspunkt har opslaget fået over 17.800 likes og er blevet delt mere end 4.200 gange.

Bjørnen på billedet symboliserer den schweiziske by Bern, der også har en bjørn på byens våbenskjold.

Toblerone skulle angiveligt have fået sin trekantede facon, fordi chokoladebarens opfinder, Theodor Tobler, blev inspireret af den berømte Matterhorn-bjerg i de schweiziske alper.

Chokoladen blev opfundet i 1908, og i dag findes der 11 forskellige typer Toblerone i verden.

