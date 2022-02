Rihanna venter barn med A$AP Rocky.

Det afslørede parret ved at vise den 32-årige sangerindes babybule frem for fotograferne på gaden i Harlem, og nu har også Rihannas far, Ronald Fenty, bekræftet de lykkelige omstændigheder overfor Page Six.

Én, der til gengæld ikke er så lykkelig over omstændighederne er musikeren Drake – i hvert fald ikke, hvis man skal tage de mange drillerier, der er begyndt at florere efter graviditetsafsløringen, for pålydende.

Drake og Rihanna datede nemlig tilbage i 2009, efter at have mødt hinanden under optagelserne af musikvideoen til Rihannas gennembrudshit 'Pon de Replay' fra 2005.

Drake waking up and seeing why Rihanna trending pic.twitter.com/QIZhnKv4rT — Thee Stallion’s Whoreˣ⁴ (@Depressed_Bihhh) January 31, 2022

Men mens Rihanna fortalte, at de to bare var venner, så kaldte Drake hende sin »ultimative fantasi« i et interview med Rolling Stone.

Efterfølgende fortalte han ligeledes, at han i årevis havde været forelsket i sangerinden, som han kaldte en af sine »bedste venner«, og som han netop havde samarbejdet med på singlerne 'Work' og 'Too Good' i 2016.

Det besvarede Rihanna derimod to år senere med kryptisk at fortælle, at de to ikke længere »var venner«, men »heller ikke fjender«.

Den forhistorie mellem Rihanna og Drake er der nu flere, der ikke har kunnet dy sig for at drille sidstnævnte med efter offentliggørelsen af Rihannas graviditet.

Drake og Rihanna optræder sammen i 2011. I dag skulle de angiveligt ikke længere være venner, selvom Drake har indrømmet, at han har haft meget varme følelser for sangerinden. Foto: PAUL BUCK Vis mere Drake og Rihanna optræder sammen i 2011. I dag skulle de angiveligt ikke længere være venner, selvom Drake har indrømmet, at han har haft meget varme følelser for sangerinden. Foto: PAUL BUCK

På Twitter florerer der nemlig flere tweets og såkaldte memes, hvor brugere drillende hentyder, at Drake skulle være ulykkelig over, at Rihanna nu officielt har fundet en anden at dele livets glæder med.

»Drake sidder et sted og græder og kaster op,« skriver en Twitter-bruger eksempelvis efter Rihannas graviditetsafsløring.

Drake har dog endnu ikke selv reageret på nyheden om Rihanna og A$AP Rockys kommende første barn.

Men ifølge internettet skulle han altså ikke have lyst til at lykønske sin gravide ekskæreste – eller bare eksveninde.