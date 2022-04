Næste gang, du skruer hen på DR1, vil du opleve, at der slet ikke står DR1, men derimod TV1 oppe i hjørnet.

Kanalen har nemlig skiftet navn. Det er i hvert fald, hvad DR påstår på kanalens Facebook-side, hvor de også fremviser et nyt, flot logo, som skal akkompagnere navneskiftet.

»Vi er glade og stolte af at kunne afsløre, at DR1 nu skifter navn til TV1,« lyder det.

Men som brugerne i kommentarsporet allerede har noteret sig, er der tale om en aprilsnar. Og DR er langt fra de eneste, der har kastet sig ud i den årlige disciplin.

Pernille Rosendahl var for nylig i vælten, da Politiken lavede et meget lidt rost fødselsdagsportræt af hende. Nu er det dog ifølge Gaffa hendes kæreste, forhenværende folketingspolitiker Kristian Jensen, som træder frem i spotlyset og springer ud som sanger og sangskriver.

Og hvilken slags musik kan danskerne så forvente fra den tidligere Venstre næstformand?

»Oprindeligt havde jeg tænkt mig, at det skulle være en slags blød heavy ligesom Volbeat, men samtidig var jeg jo ved at lande et job som leder af en grøn erhvervsorganisation, så jeg tænkte, at det ville være mere klimavenligt, hvis albummet blev helt akustisk og singer-songwriter-agtigt, så sådan er det blevet. Men Michael Poulsen fra Volbeat medvirker på en anden duet, 'Fra brise til storm',« lyder det – sandsynligvis ikke – fra Kristian Jensen til Gaffa.

Danskerne har de seneste par år også fået 'coronapas' ind i ordforrådet.

Hvilken aprilsnar kan du bedst lide?

Det er dog et andet slags pas, der skal vises på den Københavnske natklub Søpavillionen, som i mange år er gået under det lidet flatterende øgenavn 'Klamydiaslottet'.

Her skal der nemlig fremover vises klamydiaspas i døren, hvis man vil gøre sig nogle forhåbninger om at komme ind på dansegulvet og svinge hofterne.

Det er i hvert fald, hvad AIDS-Fondet gerne vil have os til at tro i den pressemeddelelse, de har sendt ud sammen med Søpavillionen.

Usædvanligt muntre er de også på Folkekirkens Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af folkekirken (@folkekirken)

Nej, de påstår ikke, at Jesus er genopstået – igen – men de har lanceret en sand delikatesse i form af oblater med smag.

»Under coronanedlukningen så jeg et hul i markedet, da folk i mangel på bedre simpelthen måtte bruge chips til hjemme-nadver. Og så var det, jeg ringede til en af biskopperne med et godt tilbud,« lyder det fra Folkekirkens hidtil ukendte produktchef Kim Præstegaard, der kommer fra en ledende stilling i en større dansk chipsvirksomhed.

Og oblatterne kommer i hele fire smagsvarianter. 'Salt og eddike', 'myrra', 'paradisæble' og 'lam og hvidløg'.

Tivoli melder sig også på banen med en stor nyhed. Søen i parken er nemlig blev så ren, at den nu kan bruges som vandland.

»Vi har glædet os meget til at fortælle jer, at de populære havnebassiner i København nu får skarp konkurrence! Fra 1. juli kan du nemlig hoppe ud i Tivoli Søen fra vores nye badebro med klatrevæg, vipper til udspring og soppeafdeling for de mindste,« lyder det på Tivolis Facebook-side.

Én, der får god tid til en dukkert, er - ifølge Dagens.dk - Sofie Linde.

Hun er nemlig færdig som vært på 'X Factor' med øjeblikkelig virkning, fordi hun ikke får det samme i løn som Thomas Blachmann.

Produktionsselskabet bag programmet har dog en god forklaring på, hvorfor de ikke kan give flere penge til Sofie Linde.

De bruger nemlig i forvejen alt for mange penge på slik og søde sager til meddommeren Martin Jensen.

Nå ja, så var der også Dansk Industris aprilsnar om, at Elon Musk kommer til Danmark, men den kunne B.T. i hvert fald aldrig drømme om at falde for...