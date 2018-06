Australske Joshua Davies døde i 2016, men nu vil hans daværende kæreste gøre ham til far.

Ayla Cresswell havde været kærester med Joshua Davies i tre år, da hun i 2016 fandt ham livløs i parrets bolig. Et par timer efter havde hun sendt en anmodning om at få høstet sæd fra Joshua via et kirurgisk indgreb. Anmodningen blev godkendt og inden for 24 timer have en kirurg udført indgrebet.

To år senere har Ayla vundet en meget principiel sag i retten i Australien. Hun har fået lov til at blive insemineret med afdøde Joshuas sæd.

Det skriver det australske medie 9News.

Parret havde planlagt at blive gift og få børn, og parret havde derfor forberedt sig økonomisk. Ayla fortalte også i retten, at hun havde opbakning fra sine forældre og fra Joshuas forældre, hvilket var med til, at dommer Susan Brown gav Ayla Cresswell retten til Joshuas sæd.

Ifølge afgørelsen har Ayla ikke krav på at blive insemineret, og det vil derfor være op til Ayla selv at finde en klinik, der vil foretage procesuren.

Joshua Davies døde som følge af tragiske omstændigheder, og der lå ikke en forbrydelse bag.