Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!



VÆDDEREN

Hvis du giver lidt mere opmærksomhed til dit parforhold og/eller dine øvrige relationer, vil det give en stigning på dit popularitetsbarometer. Det glæder alle.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

TYREN

Det er vigtigt at du udfører alle dine forpligtelser til punkt og prikke. Undersøg selv om der er nogle daglige rutiner, som kan justeres og effektiviseres.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

TVILLINGEN

Du er overskudsagtig og bekymrer dig ikke om de små detaljer/problemer, men ser de 'store linjer' og på det, som kan lade sig gøre i virkeligheden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

KREBSEN

Du er særdeles følsom og nærtagende, så du har behov for at beskytte dig selv. Ved selv at give nærhed og empati til andre får du det følelsesmæssigt bedre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebsen

LØVEN

Du har brug for at udbygge din viden inden for et bestemt område. Et korterevarende kursus eller søgning på nettet kan være særdeles nyttigt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

JOMFRUEN

Dine analytiske evner kan hjælpe dig til at finde det mest gunstige tidspunkt til at investere i nyanskaffelser, der kan gøre livet meget mere bekvemt for dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

VÆGTEN

Der er ingen grund til at tøve, da initiativet skal komme fra dig selv. Gør du intet, kan du regne med, at der ikke sker noget, og det vil ikke være godt for dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKORPIONEN

Du er uselvisk og gør gerne en god gerning for andre i en større sags tjeneste. Glem dog ikke dig selv og dine egne behov. Det går ikke at drukne i mængden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

SKYTTEN

Du er ikke alene om håbet om en bedre fremtid. Skal du bevare håbet, er det vigtigt, at du slår dig sammen med nogle ligesindede for at få et godt modspil.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

STENBUKKEN

Du kan roligt sætte dig store mål, da du har den fornødne tålmodighed og disciplin til at nå tilsyneladende uopnåelige mål. Kend dine egne grænser.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

VANDBÆREREN

Det er vigtigt, at du er opmærksom på de regler og love, som er gældende inden for de områder, som du beskæftiger dig med. Søg evt. juridisk bistand.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

FISKEN

Du råder over flere ressourcer end du selv aner. Din pensionsopsparing eller dit indestående i din bank kan være større end du tror. Omlæg eventuelt dine lån.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen