Et tåkrummende øjeblik, hvor en kvinde dukker op til sin ekskærester bryllup iført en hvid brudekjole, har efterladt internetbrugere med åben mund.

Vi kender alle udtrykket 'the one that got away', som typisk bruges om ekskæresten, man aldrig skulle have sluppet taget på. Det har en kinesisk kvinde nok taget lidt for bogstaveligt, da hun vælger at storme ekskærestens bryllup, det skriver australske News.com.au

Bruden og brugdommen skulle netop til at foretage det klassiske kys på scenen, da al helvede brød løs. Ekskæresten braser ind midt i ceremonien, og griber fat om hendes tidligere kæreste, falder på knæ foran ham og råber flere gange »det hele er min skyld«.

Den meget emotionelle ekskæreste klinger sig fast til sin tidligere elskers jakkesæt, mens hun desperat tigger ham om at tilgive hende.

Men det imponerer ikke gommen, som angiveligt gik fra kvinden, fordi de havde forskellige personligheder.

Den nygifte herre bliver ved med at forsøge at trække sig væk fra den skrigende kvinde, men det lykkedes ikke rigtigt.

Foto: Sina News Vis mere Foto: Sina News

Hun giver ham fysisk kamp til stregen og bliver ved med at gribe fat i hans jakkesæt, imens hun skriger.

Igennem denne pinlige seance blev gommen ved med at konsultere sin kone, men til sidst får den rigtige brud nok, og hun stormer af scenen i vrede.

Brugdommen løber naturligvis efter sin brud, og efterlader sin ekskæreste grædende på gulvet.

På et tidspunkt under den tåkrummende episode forsøger festens DJ at lægge en beroligende stemning over festlighederne ved at huske alle på, hvad kærlighed er.

»Hvis du spørger livet, hvad kærlighed er, så er det at hellige dit liv til et andet menneske.«

Men lige lidt hjalp det. Der skulle langt mere end et par ord om kærlighed til at redde den fest. Det var jo faktisk en umulig opgave.

Du kan se den pinlige video nedenfor.