Kortspillet UNO behøver ingen præsentation, for langt de fleste danskere kender det fra deres barndom - og fra sommerhuset, skihytten, campingpladsen og så videre.

Men reglerne har vi tilsyneladende slet ikke tjek på.

For et år siden gik det verden rundt, da en amerikansk kvinde fandt ud af, at 'Træk fire'-jokeren kun må smides, hvis man ikke har nogen kort i den farve, som ligger på bordet.

Gør man det alligevel, kan man blive bedt om at vise sin hånd til modspillerne, og hvis man har snydt, skal man selv trække fire kort op på hånden.

Det bliver bekræftet i de danske regler, som man kan se på billedet øverst i denne artikel.

En nærlæsning af de danske regler afslører endvidere en anden regel, som de fleste danskere sandsynligvis ikke kender til: Man må altid kun lægge et kort af gangen.

Hvis man eksempelvis har fire 6'ere, vil de fleste smide dem på bunken som en selvfølgelighed.

Men ifølge de officielle UNO-regler skal man slå koldt vand i blodet og nøjes med at lægge det ene kort på.

Det er forbudt at lægge flere kort på af gangen. (Foto: B.T.) Vis mere Det er forbudt at lægge flere kort på af gangen. (Foto: B.T.)

I de danske regler står der nemlig:

'Spillerne lægger efter tur et af deres kort på afkastbunken, hvis det har samme værdi, farve eller symbol som det øverste kort i afkastbunken...'

Intet sted i reglerne står det nævnt, at der er tilfælde, hvor man må lægge to eller flere kort på af gangen.

Det er naturligvis op til spillerne selv, om de vil følge de officielle regler, eller spille med deres egne. Men en ting skal vi alle sammen prøve at huske: Lad nu være med at blive uvenner.