Lige nu går der en meget, meget heldig person rundt i omegnen af Aarhus – vedkommende har vundet 30 millioner kroner, men ved det bare ikke endnu.

Danske Spil efterlyser derfor personen til B.T.

Gevinsten er købt i SuperBrugsen i Solbjerg i Aarhus, så hvis du kender en, der måske kunne være den heldige vinder, bør du nok tage fat i vedkommende.

»Det er faktisk ikke så usædvanligt, at vinderen ikke er fundet endnu, men vi er meget spændte på at tale med vedkommende, det er jo en ret høj gevinst i lottosammenhæng,« siger Camilla Cornelius, der er presse- og kommunikationsrådgiver hos Danske Spil.

Vinderen har gået uvidende rundt i en uge nu, men Danske Spil forventer, at personen snart tjekker ind.

»Vi er ret sikre på, at personen dukker op i løbet af et par dage. Mange køber jo også en fem-ugers kupon, hvilket betyder, at kunderne ikke tjekker lige så ofte,« siger kommunikationsrådgiveren.

Vi skal faktisk mere end otte år tilbage i tiden, før der sidst var en dansker, der vandt en gevisnt på 30 millioner kroner i lotto. Det skriver Avisen.dk.

I det tilfælde personen har smidt kuponen væk, er der desværre ikke noget at gøre. Kuponen fungerer nemlig som et slags bevis.

»Det sker heldigvis meget sjældent, at vindere smider deres kuponer væk,« forsikrer Camilla Cornelius.

Efter to år udløber indsigelsesfristen for gevinsten, hvorfor pengene går over i nye puljer.