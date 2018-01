Hvem er det stærkeste køn?

Mænd er hurtigere, højere og fysisk stærkere, mens kvinder lever længere og i ikke så få parforhold har fået eller taget taktstokken i en sådan grad, at mange mænd - delvist i spøg kalder kvinderne 'det stærke køn'.

Ja, diskussionen har stået på i evigheder, men nu slår danske forskere fra Max Planck Odense Center og Syddansk Universitet fast at... kvinder vitterlig ER det stærkeste køn. Det skriver Telegraph og Videnskab.dk.

Forskerne konkluderer, at kvinder fra naturens side er bedre rustet til at komme igennem livstruende kriser så som hungersnød og sygdomsepidemier. Ved at granske historiske data fra hungerkatastrofer, mæslingeudbrud og lignende kan de danske forskere således bevise, at kvinder i gennemsnit overlever længere end mænd, når de udsættes for ekstreme livsvilkår.

Eksempelvis levede både irske mænd og kvinder i gennemsnit i 38 år før den irske hungersnød fra 1845-49. Men under krisen, som kostede omkring en million irere livet, faldt mænds forventede levealder helt ned til 18-17 år, mens kvindernes 'kun' blev reduceret til 22,4 år.

»Jeg tror, svaret ligger i det faktum, at mænd er mere skrøbelige,« siger Robin Dunbar, der er professor i evolutionær psykologi ved universitetet i Oxford, til Telegraph.

Tendensen går igen under alle de katastrofer, forskerne har undersøgt - uanset hvor i verden de fandt sted - på nær én. Ved slavehandlen i den caribiske ø Trinidad overlevede mændene længere end kvinderne, men det er der ifølge forskerne en særdeles god forklaring på. En mandlig slave var således mere værd end en kvindelig - netop fordi mænd er fysisk stærkere end kvinder - og derfor gjorde slavehandlerne mere for at holde de mandlige slaver i live.

Men hvad er så forklaringen på, at kvinder er bedre i stand til at klare sig end mænd under ekstreme forhold? De danske forskere peger på flere årsager.

For det første viser de historiske data fra katastroferne, at flere nyfødte piger end drenge overlevede. For det andet har kvinder en højere fedtprocent end mænd. Derfor har de mere fedt at tære på i tilfælde af eksempelvis hungersnød. Og sidst, men ikke mindst, bliver det stærke køn 'beskyttet' af det kvindelige kønshormon østrogen fra naturens side.

Det skyldes, ifølge evolutionsforskere, at det er kvinderne som fører den menneskelige art videre, da de føder børnene efter ni måneders graviditet. Mændene, derimod, er der kun brug for i kort tid for at sikre artens overlevelse.

Det danske studie er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.