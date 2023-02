Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et øjeblik fra danske Rotates seneste modeshow er gået viralt. Både i Danmark og resten af verden.

B.T. har uden held forsøgt at få designerne bag det danske mærke i tale, men nu har Thora Valdimars og Jeannette Madsen gæstet Elle-podcasten 'Klædt på'.

Her taler værten Mads Damind med de to Rotate-designerne om det øjeblik fra deres modeshow, hvor reality-superstjernen Lisa Rinna fra 'Real Housewifes of Beverly Hills' dukker op i en af Rotates kjoler og går ned af catwalken til stor begejstring for publikum og senere internettet.

»Det kom op, fordi hun selv har købt vores kjoler og ofte haft dem på. På Instagram og i 'Real Housewives',« siger Thora Valdimars i podcasten.

Jeanette Friis Madsen, Fashion Editor at Costume Magazine Denmark, and Thora Valdimars, Fashion Director at Costume Magazine Denmark, posing outside JW Anderson show during London Fashion Week - Feb 17, 2018 - Photo by: Valentina Ranieri/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Valentina Ranieri Vis mere Jeanette Friis Madsen, Fashion Editor at Costume Magazine Denmark, and Thora Valdimars, Fashion Director at Costume Magazine Denmark, posing outside JW Anderson show during London Fashion Week - Feb 17, 2018 - Photo by: Valentina Ranieri/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Valentina Ranieri

Designerne forklarer også, at deres PR-team har en god relation til stjernen. Derfor var det dem, der spurgte.

»Hun svarede 'ja' med det samme, vi spurgte,« lyder det fra designerne.

Flere øjeblikke fra modeugen i København er desuden gået viralt.

Ikke mindst øjeblikket, hvor en model rejser sig op og begynder at gå, samtidigt med at hendes kjole trækker beskidte tallerkner og drinks med sig.

Men Thora Valdimars og Jeanette Madsen afviser, at det skulle være hensigten med Lisa Rinnas optræden.

»Der var ingen tanke om, at det ville gå viralt. Der var ingen af os, der forstod, hvor stor, sej og vild, hun er.«