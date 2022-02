ALT for damerne vil ikke længere fast opgive alderen på de personer, de har i deres blad.

Det 75 år gamle dameblad har ellers troligt skrevet deres kendte interviewpersoners alder i artiklernes medfølgende faktaboks, men det skal nu ikke længere være en standard, fortæller ALT for damernes chefredaktør Rikke Dal Støttrup i en klumme.

»Det er vigtigt at sige, at alder selvfølgelig ikke er tabu, og hvis interviewpersonens alder har betydning for historien eller falder naturligt ind i snakken, så skal den selvfølgelig indgå. Men nu dropper vi altså at angive alder pr. automatik – ud fra den betragtning, at alder ikke skal være et stempel og et uhensigtsmæssigt sammenligningsgrundlag,« lyder det fra chefredaktøren.

De seneste års tid har ALT for damerne ønsket at profilere sig mere som et feministisk aktivt dameblad, ikke mindst med den nye chefredaktør Rikke Dal Støttrup i spids.

Rikke Dal Støttrup har været chefredaktør for ALT for damerne siden november 2020. Vis mere Rikke Dal Støttrup har været chefredaktør for ALT for damerne siden november 2020.

Det har de blandt andet gjort ved at sætte fokus på vold mod kvinder, ved at stoppe med at retouchere billederne i bladet og ved at argumentere for kvindekvoter i bestyrelser.

Nu vælger det ugentlige magasin så også fra næste nummer ikke længere at angive deres kilders alder som standard, som et forsøg på at »mindske aldersdiskrimination« og udbedre det skønhedsideal, der er »drevet af og mod ungdom«.