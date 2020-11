Det er vist de færreste, der ikke har set Coca-Colas ikoniske julereklame, der hvert år melder højtidens ankomst.

I reklamen kommer en karavane af blinkende lastbiler kørende ind i sneklædt landsby med julemanden på toppen af karavanens sidste lastbil, hvor han med et blink i øjet tager en kæmpe slurk af den velkendte sodavand.

Mandag er det intet mindre end 100 år siden, at Coca-Cola for første gang begyndte at bruge julemanden i deres reklamer og 25 år siden, at reklamefilmen så dagens lys for første gang.

Men i år bliver det helt anderledes. Det oplyser Coca-Cola i en pressemeddelelse.

For selvom julen er traditionernes højtid, er den gamle og ikoniske reklamefilm sløjfet, og i år er det i stedet en helt ny reklame, der skal ringe julen ind. En reklame, der er instrueret af den Oscar-vindende instruktør Taika Waititi, som står bag film som 'Thor: Ragnarok' og 'JoJo Rabbit'.

Ifølge pressemeddelelsen handler den nye reklamefilm om en fars forsøg på at få sin datters julebrev frem til julemanden i tide, og den »viderebringer et hjertevarmt budskab om at være til stede med dem, man holder af.«

»Filmen handler om nærvær, og budskabet er, at du skal give den gave, kun du kan give: Dig selv. Dette år har været vanskeligt for mange, og julen vil have særlig stor betydning. Vi synes derfor, at det var passende at genbesøge vores univers og gøre vores julereklame endnu mere relevant,« siger Marie Ørsted, Senior Brand Manager for Coca-Cola i Danmark.

Den nye reklamefilm begynder at køre i danskerne tv-skærme i dag og er lige blevet udgivet på YouTube.

Burde Coca-Cola have holdt sig til sin ikoniske reklame?

Det er ikke første gang, at Coca-Cola ændrer i deres traditionsrige reklame.

Tilbage i 2016 landede de i massiv modvind, fordi de blot havde fjernet julemandens karakteristiske blink til slut i reklamen.

Denne gang har de altså valgt at droppe markant mere end det lille blink, så det bliver spændende at se, hvordan dét bliver modtaget.

