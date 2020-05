Den 53-årige 'Clueless'-skuespillerinde Stacey Dash skal skilles fra sin mand Jeffrey Marty.

Det afslører hun i et nyt opslag på Instagram, hvor hun skriver:

'Hej allesammen. Min mand og jeg har truffet den svære beslutning at slutte vores ægteskab.'

'Efter en masse bønner, føler jeg, at det er den rigtige vej for os begge to. Jeg ønsker ham alt det bedste. Tak til alle for jeres støtte og for at respektere vores privatliv i denne svære tid.'

Vis dette opslag på Instagram #Love #Faith #StaceyDash #Redeemed #Warrior #Grace #LifeLesson #Jesus Et opslag delt af Stacey Dash (@staceydash) den 30. Apr, 2020 kl. 3.04 PDT

Stacey Dash blev tilbage i oktober anholdt for husspektakler. Den 52-årige skuespiller blev beskyldt for at skubbe og slå en mand.

Nu har en kilde fortalt til The Sun, at Stacey Dash allerede gik fra Jeffrey Marty lige efter sin anholdelse, og altså ikke for nyligt, som Stacey Dash selv skriver på sin Instagramprofil. Kilden fortæller, at Stacey Dash flyttede tilbage til Los Angeles dengang, og at hun har ikke set Jeffrey Marty siden. De har dog haft kontakt til hinanden.

»Jeffrey stod bag hende offentligt, efter hun blev anholdt. Han ville virkelig gerne have deres forhold til at fungere, men det gik bare ikke. Det har været en meget svær tid,« fortæller kilden ifølge The Sun.

Parret blev gift i april 2018 kun to uger efter, at de havde mødt hinanden. Stacey Dash har været gift tre gange før, og fjerde gang var altså heller ikke lykkens gang.