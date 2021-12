12-årige Anton Skettrup fra Odense kan godt lide at have fart på.

Og fart på må man virkelig sige, at han har fået, siden han tilbød bilrengøring for en 50er i en lokal Facebook-gruppe. Det er nemlig væltet ind med bestillinger lige siden.

Og ikke nok med det, så har 12-årig Anton også fået hundredvis af positive kommentarer med på vejen, efter B.T. skrev om hans initiativ i weekenden.

En af de flere hundrede mennesker, som er imponeret over Anton Skettrups gåpåmod og lyst til at tjene sine egne penge, er Mirko Aleksic, der til dagligt arbejder som head of marketing for tøjbutikken Brdr. Simonsen, der har i alt 15 butikker fordelt over hele landet.

»Jeg scrollede bare helt tilfældigt i weekenden på Facebook, og så faldt jeg over historien om Anton. Jeg følte med det samme et stort behov for at anerkende hans flid,« siger Mirko Aleksic til B.T.

Anerkendelsen bestod helt konkret i at tilbyde Anton Skettrup et job, når han en dag bliver gammel nok til at arbejde i en butik.

»Jeg kunne bare genkende så meget af mig selv i ham, da jeg læste artiklen. Altså helt ærligt, hvor sej er han ikke lige?« lyder det fra Mirko Aleksic.

Mirko Aleksic husker selv tilbage, til da han gik i ottende klasse og skulle i skolepraktik.

Han vidste med sig selv, at han gerne en dag ville arbejde i en tøjforretning, og han endte også med lidt held at komme i praktik i en lokal herretøjsbutik.

»Da min praktik var overstået, kan jeg huske, at tøjforretningens ejer sagde til mig, at jeg skulle komme tilbage og lægge en ansøgning, når jeg en dag skulle bruge en elevplads,« siger Mirko Aleksic og tilføjer:

»Det gav mig en masse positiv energi, og det var selvsamme energi jeg sad med, da jeg læste om Anton. Så jeg ville bare så gerne give den energi videre til ham.«

Mirko Aleksic er dog langt fra den eneste, som han sendt positive ord i Anton Skettrups retning.

Flere brugere har på B.T.s Facebook-side tilkendegivet, at de synes Anton Skettrup er en »frisk og fornuftig knægt«, samt at han »nok skal blive til noget, når han bliver voksen.«

Og de mange kommentarer er også blevet bemærket af Anton Skettrup selv.

»Hold nu op, hvor er det vildt,« siger han kort om de næsten 1.000 kommentarer.

Opslaget har indtil videre fået over 5.100 likes og så er det blevet delt 184 gange. Det har også betydet, at omkring 10 nye kunder har skrevet til Anton Skettrup, for at få tid til en rengøring af bilen.

Dermed har Anton Skettrup altså fået over 100 bestillinger i alt, efter han lagde sit opslag op i den lokale Facebook-gruppe 'Skibhuskvarteret'.

Og når det kommer til jobtilbuddet fra Brdr. Simonsen, så er han også meget interesseret.

»Det kunne være meget fedt,« skriver han som reaktion på tibuddet til B.T.

»Jeg er bare rigtig begejstret over, at støde på en dreng som Anton. For hans eget initiativ er helt fantastisk, og hans lyst til at komme ud i verden og lave noget er i virkeligheden det, det hele handler om,« afslutter Mirko Aleksic.