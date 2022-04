»Jeg havde en uge, hvor jeg blev ringet ind i Anders Hemmingsens podcast, Anden lavede en parodi på mig på TikTok og så blev jeg inviteret ind i 'Go' morgen Danmark' – og jeg sidder jo bare og spiser parisertoast ude i bilen. Det er jo helt vanvittigt.«

Sådan fortæller 34-årige Casper, der storhitter på det sociale medie TikTok gennem brugeren Casper Drømme, hvor han flere gange dagligt anmelder takeaway fra forsædet i sin bil.

Da 2022 var dugfriskt, og kalenderen skrev 1. januar, havde han omkring 4000 følgere på profilen.

I dag, fire måneder senere, er det tal mangedoblet, og i skrivende stund følger mere end 164.000 personer med, når Casper deler sine daglige anbefalinger – alene på TikTok, vel at mærke.

Det værste, Casper overhovedet kan forestille sig, er at skulle stå op hver dag til et 8-til-16-job.

Derfor har han de seneste 12 år været sin egen chef og har blandt andet haft en webshop med ure, lavet podcasts og forsøgt sig med engelsktalende videoer.

»Jeg ejede nogle hjemmesider, som anmeldte proteinpulver og -barer, og tænkte 'det der TikTok, det er vejen frem', så der hoppede jeg over og begyndte at lave videoer, hvor jeg anmeldte produkterne,« fortæller Casper Drømme.

Ved siden af har han også arbejdet på et bosted for unge, men med TikTok-karrieren, der brager derudad, er det snart ikke en nødvendighed længere.

»Lige pludselig var der en af videoerne, der stak af og fik 140.000 visninger. Det var virkelig dårligt lavet, når jeg kigger tilbage, men det fungerede bare på en eller anden måde. Så kiggede jeg rundt på platformen og blev inspireret af andre, og valgte at anmelde mad.«

Men mens de andre anmeldelser – ifølge Casper – ofte var for ensporede, satte han sig for at give sin helt ærlige vurdering af maden. Råt for usødet.

Af samme årsag holder han sig også fra at indgå samarbejder med de spisesteder, han besøger – for mange tilbyder et gratid måltid mod en anmeldelse, og dermed også promovering, på hans profil. Og derfor foregår langt størstedelen af hans videoer også fra bilen.

»Det er bare nemmere end at sidde midt inde på restauranten og sige 'den er fandeme dårlig den her',« forklarer han.

Det kan dog hurtigt løbe op i madbudgettet, når man tre til fem gange om dagen skal anmelde takeaway.

»Jeg vil skyde på, jeg bruger 6-8000 kroner på takeaway om måneden,« fortæller Casper, der dog også tager en stor del af resterne med hjem til sin familie, der på den måde også får gavn af det.

Men det er ikke kun gratis måltider, man bliver tilbudt, når man opbygger sig en følgerskare af Caspers kaliber.

Hver dag bliver han kontaktet af op mod ti virksomheder, der alle gerne vil have deres produkter promoveret på profilen. Det kan være alt fra tøj og smykker til Botox og tandblegning.

»Jeg forstår godt, hvis man er ung og pludselig får den succes, jeg har fået, på sociale medier – for man bliver tilbudt mange penge for bare at lave et opslag på Instagram eller en video,« fortæller Casper og fortsætter:

»Det er blevet et helt vanvittigt liv, hvor alle, især unge mennesker, pludselig kender mig.«