Bevægelsen startede faktisk for et par år siden. Men den har ligget i dvale et stykke tid, selvom formålet er rigtig godt: At rydde op efter menneskeligt affald i naturen.

Men da amerikanske Byron Román delte et billede på Facebook skete der pludselig noget. Han havde nemlig en klar appel, som er gået rent ind.

'Her er en ny udfordring for alle jer teenagere, der keder jer. Tag et billede af et område, som har brug for at blive ryddet op eller vedligeholdt. Tag derefter et billede efter at du har gjort noget ved det, og læg det online.'

Teksten flankerer et billede, hvor man kan se Byron Román sidde ved et naturområde både før og efter at han havde fjernet de store mængder skrald, som mennesker gennem længere tid havde efterladt sig. Og det satte for alvor gang gang i den sovende bevægelse.

Byron Románs før-og-efter billede på Facebook har sat gang i en bevægelse. Foto: Privat

Siden Román postede opslaget på Facebook 5. marts er det blevet delt over 330.000 gange og fået mere end 100.000 likes. Men der er sket meget mere end det.

'Her er der mennesker, der gør det. Slut dig til bevægelsen,' afslutter Byron Román sit opslag og tilføjer hashtagget 'basurachallenge'.

Det er den spanske oversættelse af det oprindelige hashtag 'trashtag'. På dansk kan det oversættes til 'skraldeudfordringen'.

Den udfordring har mange - især unge - taget op. Flere og flere er begyndt at poste billeder som Románs på de sociale medier.

Along the Potomac River south of Washington, DC #trashtag pic.twitter.com/n2uPL52LZG — Robbie McNeil (@RMcNeil2105) 10. marts 2019

Byron Román fortæller til CBS News, at han forsøgte at inspirere de unge til faktisk at gøre noget godt for samfundet og miljøet, når de udfordrer hinanden via de sociale medier - i stedet for de ligegyldige eller ligefrem ondsindede 'challenges', der ofte florerer.

Han nævner i den sammenhæng selv det berømte og berygtede fænomen 'Momo Challenges', som begyndte at florere sidste sommer og går ud på, at børn og unge kontakter nogen, der udgiver sig for at være dukken Momo på sociale medier.

Efter den store succes med sit Facebook-opslag har Byron Román oprettet en Facebook-side for 'basurachallenge' i sin hjemstat Arizona. Han har helt bevidst valgt det spanske hashtag, da håbet er at få bevægelsen til at sprede sig til Latinamerika.

Og her er der i den grad behov for aktioner a la dem, Román har gjort sig til fortaler for.

Så sent som sidste sommer gik en video fra Playa Montesinos i Den Dominikanske Republiks hovedstad, Santo Domingo viralt - af skræmmende årsager.

På videoen, som kan ses i toppen af denne artikel, ses en gigantisk bunke skrald vugge i takt med bølgernes slag mod kysten. Skraldet, som primært består af plastikflasker, plastdunke og plastposer, strækker sig over et kæmpeareal flere meter ud i vandet og et godt stykke ned ad stranden.

Som nævnt indledningsvis er det ikke Byron Román, som kom på ideen med 'basurachallenge'. Hashtagget opstod i sin engelske form i 2015, hvor firmaet UCO Gearappears lancerede det i en pressemeddelelse.

Men Byron Román har med et enkelt Facebook-opslag fået gang i bevægelsen igen.