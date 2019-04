En Burger King-restaurant har været tvunget til at trække en reklamefilm tilbage, fordi den ifølge flere er stærkt race-diskriminerende.

Filmen, som viser kunder, der forsøger at spise burgere på en meget utraditionel måde, har startet et ramaskrig i Kina.

»Reklamen er ufølsom, og den afspejler ikke vores værdier i forhold til diversitet og inklusion,« indrømmer Burger King til Reuters.

Det har altså resulteret i, at kæden har valgt at trække videoen tilbage, skriver New York Post

En gigantisk hamburger-model er set udenfor Burger King i Shenyang, Liaoning provinsen i Kina. Foto: CHINA STRINGER NETWORK Vis mere En gigantisk hamburger-model er set udenfor Burger King i Shenyang, Liaoning provinsen i Kina. Foto: CHINA STRINGER NETWORK

Reklamefilmen for den populære fastfood-kæde viser asiatiske kunder, der er kommet på lidt af en umulig opgave, når de skal forsøge at spise kædens nye burger 'Vietnamese Sweet Chilli Tendercrisp Burger' med spisepinde.

Nogle tænker måske, at spisepindene er en hyldest til burgeren med det asiatiske præg, men den forklaring køber de ikke i Kina.

De mener, at reklamen gør grin med asiatiske kunder og deres middags-etiketter. De forlanger nu en undskyldning fra den amerikanske fastfood-kæde.

Burgerkæden, som har 1.000 restauranter i Kina, reagerede prompte, og de fik vidoen fjernet så hurtigt som muligt. Det er dog ikke første gang, at en reklame med dette tema rammer internettet.

For kinesiske medier har efterfølgende sammenlignet videoen med en anden kampagnefilm, som luksusmærket Dolce & Gabbana lavede sidste år.

Her havde tøjmærket filmet en kinesisk model, som ihærdigt forsøger at spise pizza og spaghetti med spisepinde.

Det fik efterfølgende store konskevenser for det populære brand, som måtte aflyse et modeshow i Kina, og brugere på sociale medier truede endda med at boykotte mærket.

Brandet bad senere deres kunder om tilgivelse i en video. Måske at Burger King burde gøre det samme?