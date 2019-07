Det er svært for nogle at holde telefonen i lommen, når der er store begivenheder, især hvis man lige har muligheden for at få billede til sin Instagram-story.

Men for en amerikansk fotograf blev det for meget, da en gæst ødelagde et af de vigtigste bryllupsbilleder på dagen.

'Til pigen med iPhonen... Du ødelagde ikke kun mit skud, men du stjal også dette øjeblik fra gommen, brudens far og bruden,' skriver Hannah Mbalenhle Stanley fra Fort Worth i Texas, USA.

Hun er fotografen, der var hyret til at forevige brylluppet, hvorfra hun har delt to billeder i et opslag på Facebook, der er blevet delt over 170 tusind gange.

Billedet viser brudens far, der følger bruden op mod alteret, men er dækket af et par slørede arme med en mobiltelefon ind over midten af billedet.

'Hvad havde du tænkt dig at gøre med det billede? Helt ærligt. Ville du have printet det ud? Gemt det? Kigget på det hver dag? Nej. Det ville du ikke,' skriver Hannah Stanley.

Men det ville bruden. Hver gang hun så billedet, ville hun huske på den dag, hvor hendes far fulgte hende op ad kirkegulvet. Derfor giver Hannah Stanley denne besked:

'Gæster, stop med at opleve bryllupper gennem en skærm, men i stedet sluk telefonen og nyd ceremonien. I er vigtige for brudeparret, ellers var I ikke inviteret. Så lad mig gøre mit arbejde, læn dig tilbage, slap af og nyd den her unikke oplevelse.'

Hiver du også mobilen frem i kirken, når du er til bryllup?

Opslaget har fået over tusind kommentarer, hvor langt de fleste er enige med Hannah Stanleys opråb til gæster, der lige skal have et billede.

En anden fotograf har kommenteret, at han har oplevet, at folk rejste sig og stillede sig midt på kirkegulvet, og ødelagde det professionelle billede, for at tage et billede med telefon.

Flere fotografer skriver også, at de ofte har addresseret problemet med de tankeløse gæster, da de oplever det hele tiden.

Man bliver desuden også bedt om at pakke sin telefon væk i kirken, tilføjer en anden. Opslaget har modtaget over 128 tusind likes.