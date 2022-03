Der er mange forskellige materialer, man kan tage i brug, hvis man vil lave et godt portræt.

Du kan eksempelvis kaste dig over oliefarver, akvarel, kridt, blyant og … hundelort. Sidstnævnte var i hvert fald, hvad den britiske maler Dominic Murphy valgte at bruge, da han skulle male et portræt af en ganske særlig person, som ikke høster mange roser for tiden.

Nemlig Ruslands præsident, Vladimir Putin.

»Jeg ville ikke lave noget putte-nuttet som duer. Jeg ville lave noget, som kunne fornærme Putin og samtidig samle penge ind til Ukraine. Så jeg lavede et portræt af Putin med hundelort,« forklarer Dominic Murphy om sin begrundelse for at lave netop dette kunstværk til avisen Welwyn Hatfield Times.

Originalmaleriet er solgt for 1300 kroner. Foto: Dominic Murphy Vis mere Originalmaleriet er solgt for 1300 kroner. Foto: Dominic Murphy

Det var en følelse af håbløshed omkring hele situationen i Ukraine, som fik Dominic Murphy til at male portrættet.

»Det er niche, men jeg kunne virkelig godt lide tanken om at kunne fornærme ham (Putin, red.), mens jeg skaffede penge til befolkningen i Ukraine. Jeg har haft en ret god reaktion på det, fordi folk kan se, det er sjovt, men også ret gribende,« siger han til det britiske medie.

Og penge får han da også samlet ind – originalmaleriet har han således solgt for 150 pund, som svarer til cirka 1300 danske kroner.

Han sælger også maleriet på print, og da artiklen i Welwyn Hatfield Times udkom 9. marts, havde han i alt indsamlet 500 pund – cirka 4400 kroner.

Det er Dominic Murphys hund, Sybil, der leverede materialet til maleriet. Foto: Dominic Murphy Vis mere Det er Dominic Murphys hund, Sybil, der leverede materialet til maleriet. Foto: Dominic Murphy

Her blot én dag efter kan han dog fortælle til B.T., at beløbet nu er oppe på 7100 kroner. Han er dog ramt af én udfordring.

»Desværre bliver min side ved med at gå ned. Enten på grund af efterspørgslen eller på grund af russiske hackere,« siger han til B.T.

Da er da også potentiale til en udvidelse af produktionen, for 'materialerne' til maleriet fik han leveret af sin hund, Sybil.

Han har dog taget lidt højde for køberen og garderet sig mod eventuelle lugtgener fra maleriet.

»Jeg blandede det med mudder og lakerede det hele 30 gange, så man ikke kan lugte det.«