Onsdag besøgte Storbritanniens premierminister Boris Johnson en folkeskole i den glædelige anledning, at skolerne efter sommerferien genåbner ovenpå en længere coronanedlukning.

Men på de sociale medier var det noget helt andet, der løb med opmærksomheden.

Det var næppe tilfældigt, at Boris Johnson valgte at holde sin tale til de britiske skoleelever på biblioteket under besøget på Castle Rock School i Coalville, nordøst for Birmingham. For bøger i baggrunden signalerer jo troværdighed.

Spørgsmålet er dog, om premierministeren var bevidst om hvilke bøger, der stod på hylderne bag ham. Det skriver The Guardian. Du kan se et billede af premierministeren og bogreolen bag ham længere nede i artiklen.

Boris Johnson fremviser en tegning under sit besøg på Castle Rock School. Foto: Jack Hill/Ritzau Scanpix Vis mere Boris Johnson fremviser en tegning under sit besøg på Castle Rock School. Foto: Jack Hill/Ritzau Scanpix

På de sociale medier spekulerer flere i hvert fald i, at en bibliotekar eller lærer må have drevet gæk med Boris Johnson ved nøje at udvælge titlerne.

Og derved få Boris Johnson til at sende et helt andet budskab, end premierministeren selv havde i sinde.

»Jeg beundrer den bibliotekar, som fik sat ikke blot 'The Twits', men også 'Betrayed' (Oversættelse: Forrådt), 'Resistance' (Modstand.) og 'Fahrenheit 451' op på hylden bag Johnson,« skriver Sam Freedman, som er tidligere seniorrådgiver i det britiske undervisningsministerium.

Han - og flere andre på de sociale medier - føler sig overbevist om, at bogtitlerne illustrerer en person på skolens holdning til den mindre udrensning i toppen af det britiske undervisningssystem.

Whichever librarian managed to get not just the "The Twits" but also "Betrayed"; "Resistance" and "Fahrenheit 451" in the shot behind Johnson has my admiration. https://t.co/i1RYB00lcr — Sam Freedman (@Samfr) August 26, 2020

Samme dag som Boris Johnson holdt sin tale blev Jonathan Slater fyret fra en toppost i undervisningsministeriet, og få dage forinden havde en Sally Collier fået sparket fra en anden toppost i undervisningssystemet.

Den humoristiske børnebog 'The Twits' handler om et par, som bor sammen i et hus uden vinduer, men hader hinanden og konstant udsætter hinanden for ondskabsfulde pranks.

Fahrenheit 451 er en dystopisk roman om et samfund, hvor bøger bliver banlyst.

Der er endda flere bøger på hylderne bag den konservative premierminister, som kunne antyde, at nogen må have ønsket at få et budskab frem om taleren og myndighederne.

Blandt andet kan titler som 'Subtle Knife' (Den diskrete kniv), The Toll (som handler om en uhyrlig diktator) og 'Guards, Guards' (om en lyssky skurk, der vil indsætte en konge som marionet) ses bag Boris Johnson.

Om historien har noget på sig – og hvem der i givet fald står bag de nøje udvalgte titler på bogreolen bag premierministeren – vides i skrivende stund ikke.