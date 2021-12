Et sandt drama udspiller sig på Twitter.

Statsminister Birgitte Nyborg er klar til valgkamp, og journalisterne Michael Laugesen og Katrine Fønsmark graver i den sexismesag, som TV1s nyhedsredaktør, Torben Friis, befinder sig i. Men det rigtige drama er, at Twitter-profilerne til de fiktive karakterer fra DR-serien 'Borgen' slet ikke er DRs opfindelse. Tværtimod ønsker DR at få Twitter til at »håndtere profilerne«.

Det oplyser Sune Knudsen, kommunikationschef for DR Kommunikation, til B.T.

»Det er ikke DR eller produktionen, som står bag disse Twitter-profiler. Vi har brugt en del energi det seneste døgn på at forklare netop dette i en række tråde på Twitter, så folk derinde er oplyst om dette. Desuden har vi henvendt os til Twitter for at få dem til at håndtere profilerne. Vi har ikke en knap i DR Byen til selv at fikse det,« fortæller kommunikationschefen.

Borgen fik premiere tilbage i 2010. Til februar i år fortsætter fortællingen om toppolikeren Birgitte Nyborg, som spilles af den 53-årige prisbelønnede skuespillerinde Sidse Babett. Vis mere Borgen fik premiere tilbage i 2010. Til februar i år fortsætter fortællingen om toppolikeren Birgitte Nyborg, som spilles af den 53-årige prisbelønnede skuespillerinde Sidse Babett.

De dramaer, som udspiller sig mellem karaktererne på Twitter, heller ikke tilsvarende med de historier, der kommer til at udfolde sig i den kommende sæson.

Eksempelvis er Birgitte Nyborg her ikke længere statsminister, men udenrigsminister, mens en international magtkamp om Arktis udspiller sig, da der bliver fundet olie på Grønland.

»Vi kan se, at profilerne tager udgangspunkt i karakterer og historier, som er inspireret af gamle sæsoner. Uden at spoile, så ligger det, de foretager sig og skriver på Twitter, langt fra, hvad man kan vente i den kommende sæson af 'Borgen',« siger DRs kommunikationschef.

Det vides endnu ikke, hvem der står bag de falske 'Borgen'-profiler, der endnu florerer på Twitter.

pic.twitter.com/krf8FwwBd8 — Birgitte Nyborg (@BirgitteNybrg) December 26, 2021

Men man må formode, at bagmanden ikke er begejstret for DRs modtagelse af stuntet.

'Det er bare Twitter. Lev med det,' står det i hvert fald skrevet på den falske Birgitte Nyborgs seneste opslag.

En reference til virkelighedens statsminister Mette Frederiksens svar på spørgsmålet om den skarpe, interne kommunikation i Statsministeriet.

Hvad synes du om de falske 'Borgen'-profiler?

DRs kommunikationschef, Sune Knudsen, understreger dog, at man er glade for engagementet i 'Borgen'.

»Det er skønt, at der er så stort engagement omkring 'Borgen'. Men der har været forvirring om, hvorvidt vi stod bag profilerne, hvilket en del antog eller gættede på. Så det er det, vi ønsker, at Twitter skal håndtere, hvilket nu ligger på deres bord,« slutter han.