Den danske forlystelsespark BonBon-Land er gået viralt på de sociale medier efter et besøg af en amerikansk influencer.

Og her vakte især én forlystelse opsigt.

Det skriver TV2 Øst.

»Verdens mest bizarre forlystelsespark.«

#themepark #rollercoaster #ride #amusementpark Rich Minion - Yeat @parkpros Would you ride the Dog Fart Roller Coaster? This is BonBon-Land, maybe the strangest theme park in the world #bonbonland

Sådan skriver manden bag profilen 'Parkpros', der besøger og anmelder forlystelsesparker på digitale platforme som TikTok og Instagram, ud for en video af flere forskellige rutsjebaner i BonBon-Land.

Og her er det altså særligt én, der løber med det meste af opmærksomheden – parkens ældste forlystelse: Hundeprutten.

»Det er sindssygt. USA er ikke det eneste sted, der har et problem,« skriver en bruger.

»Omg, jeg ville have haft en fest på grund af toilethumoren,« skriver en anden.

Videoen af den danske forlystelsespark er blevet set mere end fem millioner gange og har fået en del positiv medvind på sociale medier.

Det er ikke første gang, at BonBon-Land får udenlandsk opmærksomhed, fortæller parkens kommunikationschef, Mette Christina Nielsen, til TV 2 Øst.

Og selvom den er blevet døbt 'bizar' af den populære influencer, er det ikke noget man ser negativt på.

Tværtimod:

»Det er ikke første gang, at vi er blevet kaldt bizar, men det tager vi som noget positivt. Vi synes, at det er fedt at skille sig lidt ud og ikke være ligesom alle de andre parker,« siger hun.

BonBon-Land åbnede for første gang i 1992, og ligger i Holme-Olstrup i Sydsjælland.