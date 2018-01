Den 57-årige britiske transkønnede taxichauffør og internet-personlighed Melissa Ede er blevet en holden kvinde.

Forleden vandt hun hele 33,6 millioner kroner (4 millioner pund) på et skrabelod. Normalt ville børnene på 19, 29, 30 og 39 år nok forvente at blive tilgodeset – men det bliver der ikke noget af ’i meget lang tid’, skriver flere britiske medier, blandt andet Daily Mail.

Børnene slog nemlig hånden af hende, da hun for omkring 12 år siden påbegyndte overgangen fra mand til kvinde. Det skulle de måske ikke have gjort.

»Jeg kommer kun til at give dem penge på kort sigt, hvis en af dem bliver alvorligt syg og mine penge kan være med til at helbrede dem,« siger hun og slår fast, at man må tro om igen, hvis man tror, man bare kan komme tilbage i hendes liv og få del i hendes formue.

Melissa Ede er i Storbritannien kendt for sine online-videoer og har 85.000 følgere på Facebook.

Ofte lægger hun gakkede videoer op, hvor hun eksempelvis sætter flasker med tomatketchup og mayonnaise fast på brysterne. Se eksempelvis videoen over artiklen...

Den ene af hendes sønner har forklaret, at det ikke var overgangen fra mand til kvinde, der gjorde børnene flove, men at de opfattede videoerne som ’ydmygende’.

Pengene vil Melissa Ede blandt andet bruge til at betale sit kommende bryllup. Hun er forlovet med 37-årige Rachel Nason.